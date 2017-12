Lui Lindsay Lohan i s-a furat paşaportul

Actriţa americană Lindsay Lohan a depus o plângere, miercuri, la poliţia din Cannes, declarând că paşaportul i-a fost furat şi că din acest motiv nu poate răspunde unei convocări formulate de justiţia americană. Potrivit declaraţiilor făcute la comisariatul de poliţie din Cannes, Lindsay Lohan, care nu a păşit pe covorul roşu de pe scările Palais des Festivals, ci a participat la câteva petreceri organizate pe Croazetă, a fost victima unui furt petrecut în camera sa de hotel, de unde hoţii au sustras mai multe obiecte personale ale acesteia. Potrivit avocatului actriţei, Shawn Chapman Holley, Lindsay Lohan trebuia să apară joi în faţa unui tribunal din Los Angeles, care trebuia să se pronunţe asupra regimului de eliberare condiţionată impus starletei, după ce a fost arestată pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate. Lindsay Lohan a încercat să se îmbarce la bordul unui avion, pe aeroportul din Nisa, însă, neputând să prezinte paşaportul, a fost refuzată de serviciul de securitate aeroportuar. O cerere de eliberare în regim de urgenţă a unui nou paşaport a fost adresată ambasadei americane din Paris.

Fost star Disney şi mare speranţă a Hollywood-ului, Lindsay Lohan a fost în centrul atenţiei în 2007, după ce a fost arestată de două ori pentru conducere în stare de ebrietate şi după ce a petrecut două luni într-o clinică de dezintoxicare. În plus, atunci când a fost arestată, poliţia a găsit în maşina vedetei mici cantităţi de droguri. Acest incident i-a atras, în august 2007, o condamnare de o zi de închisoare, din care a efectuat doar 84 de minute şi zece ore de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, actriţa se află sub supraveghere judiciară până la sfârşitul acestui an.