Lui Popescu i s-a stricat... jucăria!

Ion Popescu şi-a luat jucăriile şi a plecat din funcţia de preşedinte interimar al PD-L Constanţa. Supărat pe colegii din cadrul Biroului Permanent Judeţean (BPJ) şi pe liderii de la Bucureşti, Popescu a decis, după doar o lună la conducerea organizaţiei judeţene a PD-L, să se retragă din cauza numeroaselor presiuni la care a fost supus şi a tensiunilor pe care le-a provocat în cadrul partidului. Surse din cadrul PD-L susţin că la şedinţa de luni a BPJ, de la Valu lui Traian, lui Popescu i s-a reproşat că politica excluderilor nu a fost una benefică. Discuţia dintre Popescu şi membrii BPJ s-a purtat în termeni duri, fapt ce a condus la demisia lui Popescu. Un alt motiv care pare că l-a împins pe Popescu spre acest gest a fost impunerea de la centru a doi candidaţi pe listele de parlamentari: Dan Mocănescu şi Daniel Learciu. Potrivit aceloraşi surse din partid, după Consiliul de Coordonare Judeţean din 2 august, au început să curgă tot mai multe semnale de nemulţumire în ceea ce priveşte gestionarea situaţiei din PD-L Constanţa şi de la nivel central. În faţa presiunii tot mai sporite, Popescu a decis, miercuri seară, că este mai bine să renunţe la funcţia de preşedinte al PD-L Constanţa. Modalitatea aleasă de Popescu pentru a-şi prezenta demisia dovedeşte încă o dată „tăria de caracter“ a acestuia. Mai exact, el a timis miercuri seară, la sediul PD-L Bucureşti, un fax în care îşi prezenta demisia din funcţia de preşedinte interimar, din motive personale. Avînd în vedere cum a ajuns Popescu preşedinte al PD-L Constanţa (după ce a săpat cu sîrguinţă groapa lui Stelian Duţu), dar mai ales cum a ajuns să fie candidatul PD-L la preşedenţia Consiliului Judeţean Constanţa (printr-o solicitare scrisă depusă pe blat la sediul organizaţiei municipale), nu miră pe nimeni modul în care acesta a plecat din funcţie (un fax la sediul central al partidului!). Pedeliştii susţin că Popescu intenţionează chiar să părăsească viaţa politică, pe care o consideră „prea murdară“. Demisia lui Popescu i-a luat oarecum prin surprindere pe membrii BPJ, care însă nu au părut prea deranjaţi de această plecare şi s-au întrunit imediat într-o şedinţă pentru a numi un înlocuitor.

Lider cu două luni de experienţă politică

Ieri, după două ore de discuţii în cadrul BPJ, s-a decis ca prim-vicepreşedintele Adrian Gheorghiţă să preia prerogativele lui Popescu pînă cînd Biroul Permanent Naţional (BPN) va propune un al lider interimar. Dar cine este Adrian Gheorghiţă? Un membru mai puţin marcant al PD-L, care, în 2003, a fost exclus din partid de fostul preşedinte Duţu. Atunci, în PD Constanţa s-a produs o ruptură, partidul divizîndu-se în două: aripa Duţu şi aripa Frăţilă, din care se spune că făcea parte şi Gheorghiţă. După acel eveniment, Adrian Gheorghiţă nu a mai avut nicio treabă cu politica (de parcă pînă atunci avusese vreuna), deşi el susţine că s-a reîntors în partid în 2006. Prima lui apariţie pe scena politică constănţeană poate fi situată undeva în luna aprilie 2008, cu două luni înainte de alegeri. Activitatea politică a lui Adrian Gheorghiţă, în cele cîteva luni de activism politic, s-a rezumat la a-i căra geanta lui Ion Popescu pe perioada campaniei electorale. Surse din partid susţin că Gheorghiţă ar fi protejatul primarului de la Valu lui Traian, Florin Mitroi. Oricum ar fi, cert este faptul că PD-L Constanţa a ajuns pe mîna unui novice în ale politicii, ceea ce demonstrează încă odată că organizaţia judeţeană este un jalnic apendice al conducerii centrale, în care interesele personale ale unora sînt mai presus de orice. Ori, în aceste condiţii, există premisele ca Gheorghiţă să aibe acelaşi parcurs ca şi Popescu, în condiţiile în care conducerea centrală va decide cine ce trebuie să facă. „Nu vine Bucureştiul să facă ordine la Constanţa“, este o declaraţie scăpată de Gheorghiţă după şedinţa BPJ de ieri.

Vîntul reorientărilor

La începutul săptămînii, prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan declara că reorganizarea la Constanţa a fost făcută sub aşteptări, fără a face referire la persoane. De organizaţia Constanţa se ocupau Elena Udrea, Valeriu Stoica şi Ion Popescu. Cum nici Elena Udrea şi nici Valeriu Stoica nu pot fi acuzaţi (prea rău) de haosul din filiala de la malul mării, putem spune că singurul vizat de declaraţia lui Stolojan a fost Popescu, care a acţionat în consecinţă. Gestul lui Popescu ar putea fi preluat şi de preşedintele organizaţiei municipale a PD-L, Florian Constantin. „Am în intenţie să prezint BPJ demisia mea din funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei municipale. Motivul este insatisfacţia faţă de modul cum BPN a gestionat situaţia de la PD-L Constanţa“, a precizat Florian Constantin. Despre o eventuală demisie a acestuia, nimeni nu ştia nimic, nici măcar ocrotitorul său, deputatul Mircea Iustian. „Nu am cunoştinţă despre demisia lui Florian Constantin. Poate o va face, poate nu“, a spus acesta. Fostul peledist, actual prim-vicepreşedinte în PD-L Constanţa, este nemulţumit şi el de situaţia creată la Constanţa şi este pregătit chiar să renunţe la candidatura pentru alegerile parlamentare. „În cazul în care restructurarea din PD-L Constanţa nu-şi va atinge scopul, voi renunţa la candidatură“, a declarat Iustian. Cei care acum se află la conducerea organizaţiei judeţene Constanţa a PD-L sînt oameni politici care se apleacă după cum bate vîntul. Un exemplu concludent este deputatul Laurenţiu Mironescu. Înaintea campaniei, supărat nevoie mare că Bucureştiul l-a propulsat pe Dorel Onaca în lupta pentru Primăria Constanţa, Mironescu declara că Onaca nu este un candidat care să îl reprezinte şi a refuzat să se implice în campania lui Onaca. Acum, cînd Onaca a reuşit să împartă ciolanul la Constanţa, bineînţeles, cu sprijinul oamenilor de la centru, Mironescu a devenit un bun prieten a lui Onaca. Probabil că dacă vîntul va bate într-o altă direcţie, cine ştie, poate chiar spre gruparea Constantin Chirilă, abilul deputat Mironescu va schimba macazul şi va deraia în echipa cealaltă, dacă, bineînţeles, va mai fi acceptat. Toată lumea, atît BPJ-ul numit de BPN, cît şi tabăra renegaţilor aşteaptă semnalele de la centru. Interesant ar fi ca BPN să numească preşedinte interimar un membru al BPN, numele vehiculate fiind Vasile Blaga, Anca Boagiu, Adriean Videanu sau Sulfina Barbu. Dacă s-ar întîmpla aşa ceva, ar însemna că centrul recunoaşte proasta gestionare a situaţiei de la Constanţa de către Elena Udrea şi Valeriu Stoica şi ar trebui să ia măsuri. Am încercat zadarnic să contactăm vreun membru BPN în legătură cu situaţia actuală de la Constanţa, dar nu am reuşit.