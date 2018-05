LUIS FONSI aduce „DESPACITO“, LIVE, în România! Vezi când

După Maluma, încă un nume mare “cap de afiş”, confirmat pentru 1 iulie, în cadrul festivalului "El Carrusel", este chiar LUIS FONSI, cel care a doborât toate recordurile muzicale, cu DESPACITO. "El Carrusel" este unul dintre cele mai grandioase evenimente, organizate vreodată în România, unde, de la an la an, nume mari ale muzicii internaţionale vor urca pe aceeaşi scenă. Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile, 30 iunie - 1 iulie 2018, la Romexpo. În prima zi vor concerta: Maluma, Andra, Fly Project şi Mandinga, iar în cea de-a doua zi: Luis Fonsi, Juan Magan, Robin Schulz, Richy B şi What’s UP. Ora de începere, pentru ambele zile, va fi 15.00.

Luis Fonsi, pe numele său complet Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero este un artist din Puerto Rico, în vârstă de 40 de ani şi creatorul hitului "Despacito". Melodia a avut cel mai vizionat clip din lume, Fonsi şi Daddy Yankee, co-creatorii viralului, primind 4 premii Latin Grammy pentru creaţia hit-ului. În acest moment,"Despacito"are 5.1 miliarde de vizualizări pe YouTube fiind melodia cu cele mai multe accesări a tuturor timpurilor, iar boom-ul dat în SUA l-a reprezentat versiunea cu Justin Bieber, care a sărit de 622 milioane de vizualizări.

Totodată, Luis Fonsi are, la activ, colaborări cu artişti internaţionali, precum Maluma, Laura Pausini, David Bisbal, iar cel mai recent hit cu Demi Lovato, „Echame la culpa”, a depăşit 1 miliard de views şi este, în continuare, difuzat în toată lumea.

Duminica, 1 iulie, în a 2-a zi de festival, vor mai urca pe scenă: Juan Magan, Robin Schulz, Richy B şi What’s Up.

Biletele sunt valabile, pentru ambele zile de festival, şi pot fi achiziţionate prin rețeaua Eventim și pe www.eventim.ro.

Biletele pot fi găsite, la pret promoţional, la următoarele categorii: EARLY BIRD GOLDEN CIRCLE – 300 LEI; EARLY BIRD ACCES GENERAL – 220 LEI.

După epuizarea acestora, biletele vor fi disponibile doar la preţ întreg, la următoarele categorii: VIP – 750 LEI; GOLDEN CIRCLE – 360 LEI; ACCES GENERAL – 260 LEI.