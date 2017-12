Mii de părinţi din România vor marca Ziua internaţională a comemorării bebeluşilor şi copiilor. Pentru prima dată în România, vineri, în 11 oraşe ale ţării vor fi aprinse lumânări în memoria copiilor şi bebeluşilor decedaţi în diverse împrejurări în întreaga lume, pentru a forma, împreună cu alte state, un „val de lumină” care va face înconjurul globului. Evenimentul se desfăşoară în fiecare an pe 15 octombrie, în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia şi alte state europene, potrivit unui comunicat de presă al Organizaţiei Emma, iniţiatorul evenimentului în România. „În această zi, la ora 19.00 (ora locală din fiecare ţară), se aprind lumânări în memoria copiilor care au murit. Lumânările sunt lăsate să ardă timp de o oră, iar datorită diferenţei de fus orar se va crea un val de lumină care va face înconjurul Pământului şi va dura 24 de ore”, au declarat reprezentanţii organizaţiei Emma. Organizatorii au adăugat că persoanele care doresc să participe dar nu pot ajunge la eveniment pot aprinde lumânări oriunde s-ar afla. Mişcarea de sprijinire a celor care trec prin pierderea unei sarcini sau a unui copil a început în Statele Unite ale Americii în 1988, când preşedintele Ronald Reagan a declarat oficial luna octombrie ca fiind luna comemorării bebeluşilor şi copiilor decedaţi. În 2002, la iniţiativa unui grup de părinţi, ziua de 15 octombrie a fost declarată în toate statele americane „Zi oficială pentru comemorarea bebeluşilor şi copiilor”. Mişcarea s-a extins an de an, ajungând să acopere toate continentele. În Constanţa, acţiunea se va desfăşura în Parcul Arheologic, începând cu ora 19.00.