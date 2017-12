Lumea muzicală, îndoliată

Cântăreaţa americană Albertina Walker, supranumită Regina muzicii Gospel, a murit la vârsta de 81 de ani, din cauza unor probleme respiratorii. Cântăreaţa americană, câştigătoare a unui premiu Grammy în 1995 pentru cel mai bun album de muzică gospel al anului, a murit din cauza unui emfizem pulmonar, vineri, la RML Specialty Hospital din Chicago.

Albertina Walker a început să cânte în corul bisericii baptiste din West Point de la vârsta de patru ani şi a fost îndemnată să urmeze o carieră în muzică de către legendara Mahalia Jackson, care a devenit ulterior mentorul ei. S-a lansat în calitate de cântăreaţă profesionistă la vârsta de 22 de ani, odată cu înfiinţarea propriului ei grup de muzică, The Caravans, devenind ulterior o prezenţă constantă în cadrul Festivalului de Gospel de la Chicago.

La două zile distanţă a trecut în nefiinţă şi cântăreţul american Solomon Burke, în vârstă de 70 de ani, supranumit Regele muzicii Rock & Soul. Acesta a decedat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde avionul cântăreţului, venind de la Los Angeles, a aterizat duminică dimineaţă. Purtătorul de cuvânt ale aeroportului Schiphol din Amsterdam a declarat că nu este în măsură să precizeze dacă artistul a decedat în timp ce avionul său se afla încă în aer sau după ce acesta a aterizat pe aeroportul olandez. Solomon Burke trebuia să susţină un concert la Amsterdam, marţi seară, alături de grupul olandez De Dijk.

Născut pe 21 martie 1940 în oraşul Philadelphia, acest cântăreţ de rhythm\'n blues şi soul este cunoscut în special graţie hitului său din anul 1964 „Everybody Needs Somebody to Love”. Această piesă a fost preluată de numeroşi artişti, inclusiv de Rolling Stones şi Wilson Pickett, fiind interpretată şi de Dan Ackroyd şi John Belushi în filmul din 1980 „The Blues Brothers”. Solomon Burke a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2001 şi a primit premiul Grammy în 2003 pentru Cel mai bun album de blues al anului. Solomon Burke a avut 21 de copii şi 90 de nepoţi.