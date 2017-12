Lumea trăiește cu șase ani mai mult decât în 1990

Un amplu studiu statistic publicat ieri în revista medicală britanică ”The Lancet” arată că speranța de viață a populației lumii a crescut cu o medie de șase ani din 1990 încoace. Astfel, specialiștii susțin că speranța medie de viață a crescut de la 65,3 ani în 1990 la 71,5 ani în 2013, după cum reiese din datele statistice furnizate de 188 de țări. Pentru bărbați, speranța de viață a crescut în medie cu 5,8 ani, între 1990 și 2013, în timp ce, pentru femei, creșterea medie este de 6,6 ani. ”Progresele realizate în fața unui număr mare de boli și afecțiuni sunt bune, ba chiar remarcabile, dar putem și trebuie să facem mai mult”, a declarat autorul principal al studiului, dr. Christopher Murray, profesor la Universitatea Washington.

Potrivit cercetătorilor, în țările bogate, scăderea numărului deceselor provocate de cancer și de bolile cardiovasculare a condus la creșterea speranței de viață, în timp ce, în țările sărace, progresul se explică în principal prin scăderea numărului de decese în rândul sugarilor și copiilor din cauza diareei sau a bolilor respiratorii. Cu toate acestea, la copiii sub 5 ani, infecțiile respiratorii, malaria și diareea rămân principalele cauze ale mortalității și continuă să ucidă, în fiecare an, aproape două milioane de copii cu vârste între 1 lună și 5 ani. Pe de altă parte, trendul ascendent al speranței de viață maschează o creștere a numărului de cazuri la anumite boli, cum ar fi în special cancerul de ficat cauzat de hepatita C (+125%), tulburările grave ale ritmului cardiac (+100%), bolile legate de consumul de droguri (+63%), insuficiența renală cronică (+37%) și diabetul (+9%).

Studiul, finanțat de Fundația Gates, a fost realizat în pofida lacunelor semnificative din datele privind cauzele de deces din unele țări, în special India, menționează ”The Lancet”.