LUMINA - Parcare pentru vehiculele de mare tonaj

Maşinile de mare tonaj provoacă probleme majorităţii administraţiilor locale, în primul rînd pentru că îngreunează traficul rutier, iar în al doilea rînd, pentru că deteriorează considerabil asfaltul. Avînd în vedere că autorităţile locale şi judeţene depun eforturi pentru a scoate toate drumurile din mediul rural din noroi, unele administraţii locale încearcă să-şi protejeze investiţiile cum pot mai bine. În acest sens, Primăria Lumina a hotărît să amenajeze o parcare pentru autovehiculele de mare tonaj din localitate. “O astfel de parcare era mai mult decît necesară. Proprietarii acestor maşini parchează pe domeniul public şi incomodează buna desfăşurare a traficului, poluează şi deranjează populaţia. Am primit mai multe reclamaţii în acest sens şi am decis să luăm măsuri“, a declarat primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru. Parcarea destinată autovehiculelor de mare tonaj a fost amenajată pe drumul naţional care face legătura între Constanţa şi Tulcea, se întinde pe o suprafaţă de 7.500 mp. Zona parcării va fi iluminată, păzită, va fi amenajat aici un centru de vulcanizare, administraţia locală oferind toate condiţiile de siguranţă, iar cei care îşi vor lăsa aici vehiculele vor plăti o taxă. “Taxa este destul de mică. Un abonament pentru o lună este de 200 lei, iar cei care sînt în tranzit pot achita pentru o zi o taxă de 10 lei“, a mai spus Chiru. El a adăugat că pe raza comunei există destul de multe astfel de autovehicule, iar parcarea va avea aprox. 400 de locuri. Prin amenajarea acestei parcări, autovehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone nu mai au voie să circule pe străzile interioare ale comunei. “Din cauza acestor maşini care circulă în voie pe străzile comunei se deteriorează asfaltul, motiv pentru care am limitat accesul lor pe străzi. În perioada următoare îi vom informa pe toţi posesorii de vehicule de mare tonaj despre existenţa acestei hotărîri şi despre faptul că îşi vor putea parca maşinile într-un spaţiu special amenajat“, a adăugat Chiru. Pentru amenajarea acestei parcări, administraţia locală a cheltuit aproximativ 12 miliarde lei vechi, bani alocaţi din bugetul local al comunei.