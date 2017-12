LUMINA - Patru poduri noi, pentru evitarea inundaţiilor

În majoritatea localităţilor care sînt, în perioadele ploioase, în pericol de inundaţii, administraţiile locale au depus eforturi pentru evitarea unor catastrofe. Aceasta mai ales după ce în urma cu trei ani, multe dintre localităţile judeţului Constanţa au fost lovite de inundaţii. În acest sens, foarte mulţi dintre primarii constănţeni au pus pixul pe hîrtie şi au întocmit proiecte care vizau construirea de poduri şi podeţe, decolmatări ale albiilor derelelor sau canalelor care traversează localităţile. Un astfel de caz îl reprezintă Primăria comunei Lumina unde, în urmă cu doi ani a fost implementat un proiect de construire de poduri şi podeţe prin Ordonanţa 7/2006. După doi ani de lucrări, cele patru poduri prevăzute în proiect sînt aproape de finalizare. “Sîntem aproape de final. Cel mai probabil pînă la sfîrşitul acestei luni, lucrările vor fi gata. Am implementat acest proiect pentru a feri localitatea de inundaţii. Fiind aşezată într-o zonă de vale, localitatea a avut tot timpul probleme cu inundaţiile şi dorim să evităm orice pericol“, a declarat primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru. Proiectul, în valoare de 31 miliarde lei vechi, a fost finanţat de Guvern, însă la această sumă a contribuit şi Consiliul Local Lumina, cu 10 miliarde lei vechi. De asemenea, administraţia locală a demarat, de curînd, un alt proiect, prin care albia derelei din localitate să fie decolmatată şi mărită pentru a preveni pericolul de inundaţii. “Dereaua se află în zona de vale a comunei, iar în această zonă din cauza faptului că se umflă albia derelei, este în permanenţă în pericol de inundaţii. Am închiriat utilajele necesare, am angajat şi un profesionist în acest domeniu şi, cu forţe proprii, am reuşit să aducem pînă aproape de final acest proiect, fără a implica resurse financiare foarte mari“, a mai spus Chiru. El a adăugat că proiectul a costat cinci miliarde lei vechi, bani care au fost alocaţi din bugetul local al comunei.