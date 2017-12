„Lumină de la malul mării 2012”

Devenită deja o tradiţie pentru credincioşi, acţiunea „Lumină de la malul mării” va fi organizată şi în acest an de către Primăria Mangalia pe plaja din faţa hotelului President. Potrivit Primăriei, evenimentul este pregătit riguros, an de an, şi atrage mii de turişti în staţiunile din sudul litoralului. „De astăzi (ieri - n.r.) încep lucrările de restaurare a altarului de pe plajă, o importanţă deosebită fiind acordată picturii religioase specifice, realizate pe sticlă. Lucrările vor fi finalizate la începutul lunii aprilie, astfel încât, cu o săptămână înainte de evenimentul mult aşteptat, altarul să fie asamblat pe plaja din faţa hotelului President”, se arată într-un comunicat al Primăriei, care a precizat că, în Sâmbăta Paştelui, cei mici vor anunţa sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos printr-un concurs de încondeiere a ouălor. Talentul şi efortul lor vor fi răsplătite de primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, cu un „dar dulce”. Slujba de Înviere va începe la ora 23.00, cu un concert de muzică religioasă, iar credincioşii care vor asista la Sfânta Slujbă a Învierii Domnului vor primi, ca în fiecare an, lumânări, ouă roşii şi felii de cozonac. „Aflat la cea de-a XI-a ediţie, evenimentul Lumină de la malul mării este pregătit cu atenţie, fiind cel care deschide seria manifestărilor din calendarul sezonului estival 2012. Devenit un brand al Mangaliei, consider că trebuie să se bucure de toată atenţia administraţiei locale. Doresc ca turiştii care vor veni la mare să participe la o slujbă deosebită şi să rămână cu amintiri plăcute”, a declarat primarul Claudiu Tusac.