„Lumina de la malul mării”, tradiţia continuă

A devenit deja o tradiţie pentru Primăria Mangalia să organizeze, an de an, marea sărbătoare Pascală „Lumină de la malul mării”. Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, spune că, încă din 2002, creştin - ortodocşii vin şi iau Lumina Sfântă a Învierii de la ţărmul Mării Negre din Mangalia. Devenite un brand al Mangaliei şi al sudului litoralului românesc, şi anul acesta manifestările prilejuite de evenimentul „Lumină de la malul mării” vor fi organizate cu toată atenţia cuvenită unui eveniment de asemenea amploare, care atrage an de an mii de turişti spre sudul litoralului. Potrivit primarului, evenimentul va fi anunţat de către „iepuraşii pascali”, care se vor plimba prin Mangalia în Săptămâna Mare, împărţind dulciuri copiilor cuminţi şi anunţând evenimentul. Evenimentul religios este pregătit în parteneriat cu Protoieria Mangalia şi Arhiepiscopia Tomisului. Slujba de Înviere de pe plaja President din Mangalia va fi oficiată de Protopop Rotaru Iulian, alături de un sobor de preoţi din oraş şi de la Arhiepiscopie şi de corul teologic din Constanţa. Credincioşii care vor asista la Sfânta Slujbă a Învierii Domnului vor primi, ca în fiecare an, lumânări şi colaci pentru a fi pregătiţi să răspundă în cor tradiţionalului „Hristos a Înviat!”. „Aflat la a zecea ediţie, evenimentul este foarte aşteptat de creştinii ortodocşi, fie ei cetăţeni ai municipiului Mangalia, fie turişti veniţi special pentru a asista la slujba de pe plajă. Voi fi în mijlocul oamenilor pentru a spune „Hristos a Înviat!” şi pentru a primi lumina Sfântă. Învierea Domnului sper să aducă tuturor încredere, lumină, iubire, speranţă, clipe de neuitat alături de cei dragi şi multe realizări. Să ne bucurăm de zile călduroase, luminoase alături de familie”, a declarat primarul Claudiu Tusac. În preambulul ceremoniei de Înviere, Primăria Mangalia îi invită pe copiii din municipiu în foaierul Casei de Cultură, sâmbătă, 23 aprilie 2011, de la ora 11.00 pentru a-şi demonstra priceperea în încondeierea ouălor pascale. Talentul lor va fi răsplătit de administraţia publică locală cu daruri dulci.