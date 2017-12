„Lumină de la Malul Mării“ cu 12.000 de turişti

Ministrul Turismului, Elena Udrea, prezentă pe litoral cu ocazia sărbătorilor de Paşte, a declarat că, începînd din această vară, litoralul românesc îl va depăşi pe cel din Bulgaria, iar românii nu vor mai pleca peste graniţă, la mare. „Paştele pe litoral e un prim pas pentru o tradiţie pe care o dorim de lungă durată. Mă bucur să văd că, deşi este primul an, sînt destui cei care au ales să sărbătorească Paştele pe litoral. Am încercat ca totul să fie pe gustul tuturor şi îmi doresc ca, începînd de acum, litoralul să fie mai atractiv“, a spus Elena Udrea. Ea a adăugat că speră ca, în următorii ani, numărul celor care vor veni la mare, de Paşte, să fie tot mai mare. \"Eu sînt un turist de 1 mai şi de Paşte şi am suferit să văd că românii aleg să plece în alte ţări de aceste sărbători. Ne aşteptăm ca, în următorii ani, venitul la mare, de Paşte, să fie o tradiţie şi tot mai mulţi turişti să se îndrepte către litoralul românesc\", a mai spus ministrul. Duminică seară, după concertul lui Goran Bregovic, Udrea a spus că este prima dată cînd litoralul românesc este plin, de Paşte, apreciind că la slujba de Înviere oficiată pe plajă, la Constanţa, au asistat peste 10.000 de persoane. Udrea a apreciat că programele \"Lumină la malul mării\" şi \"Paştele în Bucovina\", derulate de Ministerul Turismului, s-au bucurat de succes, adunînd mii de turişti, atît pe litoral, cît şi în Bucovina. Asociaţia “Litoral”, partener al Ministerului Turismului consideră că organizarea în premieră absolută a evenimentului „Lumina de la Malul Mării - Paşte pe Litoral“ a fost un real succes pentru litoralul românesc. „Numărul turiştilor sosiţi la evenimentele desfăşurate în perioada 18 - 20 aprilie a fost de aproximativ 12.000, cea mai mare parte alegînd staţiunea Mamaia, iar numărul participanţilor la evenimente-concerte, spectacole a fost de 20.000, conform datelor raportate de Poliţia Constanţa“, se precizează într-un comunicat al Asociaţiei “Litoral”. Urmatorul eveniment aflat în pregătire este cel ocazionat de petrecerea minivacanţei de 1 - 2 Mai, cînd sînt aşteptaţi pe litoral peste 15.000 de turişti, în toate staţiunile, inclusiv Costineşti şi 2 Mai. Pentru că evenimentul organizat de minister pe litoral a depăşit aşteptările, Elena Udrea a dorit să mulţumească autorităţilor publice locale din judeţul Constanţa, precum şi Asociaţiei “Litoral” pentru sprijinul acordat Ministerului Turismului în organizarea evenimentelor desfăşurate în perioada 18-19 aprilie pe litoral. „Scopul nostru a fost acela de a aduce turişti pe litoral şi în afara sezonului estival şi pot să afirm cu convingere că a fost îndeplinit. Sper ca turismul românesc de Paşte să capete tradiţie şi să se dezvolte în următorii ani”, a reafirmat Elena Udrea. La rîndul lui, viceprimarul municipiului Constanţa, Gabriel Stan, a declarat că autoritatea locală a pregătit din toate punctele de vedere staţiunea Mamaia, pentru ca turiştii să se simtă foarte bine. „Deschidem acum sezonul mult mai devreme şi faptul că deja turiştii vin este un lucru foarte bun. Noi am pregătit staţiunea aşa cum trebuie pentru ca turiştii să aibă confortul necesar. Am lăţit şi bulevardul din staţiune pentru a fluidiza traficul şi am creat mai multe locuri de parcare. Noi, ca autoritate locală, sprijinim acţiunile ministerului şi ne dorim ca numărul de turişti să fie cît mai mare“, a declarat Gabriel Stan.