Sub acest slogan, Crucea Roşie Constanţa şi grupul \"Mămici Constănţene\" au organizat aseară, în jurul orelor 20.00, pe plaja Modern din Constanţa, o strângere de fonduri, prin vânzarea de lampioane. Banii strânşi de la oamenii cu suflet merg către Christian Vitorianu, un băieţel de 2 ani şi 4 luni, din Constanţa, care a fost diagnosticat, de la vârstă de 1 an şi jumătate, cu cancer. Cei peste o mie de constănţeni care au luat parte la eveniment s-au adunat pentru a-i ajuta pe micuţul Christian şi pe mama acestuia să ajungă la o clinică din Italia, unde i se poate face o operaţie salvatoare. Pe lângă costurile destinate procedurilor medicale, mama are nevoie de sprijin financiar pentru cheltuielile de transport, cazare şi alte servicii, cheltuieli ce vor ajunge la câteva mii de euro şi pe care familia nu şi le poate permite. Cu speranţe în suflet, apropiaţii copilului au urmărit, cu mari emoţii, spectacolul de pe cerul Constanţei, care a strălucit de luminiţe. Peste o mie de lampioane au fost lansate pe plajă purtând cu ele speranţele pentru Christian ale părinţilor, ale bunicilor, ale fiecăruia dintre participanţi în parte. \"Mă bucur că am avut ocazia să particip la un astfel de eveniment, mai ales că a avut un scop nobil\", mărturiseşte o tânără, prezentă la eveniment. Toţi cei care vor să întindă o mână de ajutor familiei lui Christian pot contacta organizatorii evenimentului, Crucea Roşie Constanţa (tel. 0341 412 483, str. C-tin Brătescu nr.71, Constanţa, cod postal 900703, crucerosieconstanta@gmail.com, www.crucearosie-constanta.comule.com) .