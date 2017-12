„Lumina secretă a Dobrogei”, de la Sulina la Balcic

De cum pășești spre sălile de la parterul Muzeului de Artă, acolo unde, de obicei, au loc expoziții temporare, un miros de vopseluri, de uleiuri îți inundă nările. Este mirosul unei expoziții nou-nouțe, comparabil cu mirosul filelor de carte abia ieșite de sub tipar. Această expoziție este specială și unică, așa cum unic este și peisajul Dobrogei, de la Sulina până la Balcic. Expoziția, deschisă până pe 30 septembrie, se numește „Lumina secretă a Dobrogei” și reprezintă rodul creator al celor 17 artiști din Constanța, București, Cluj și Iași care au participat la cea de-a III-a ediție a Taberei de Pictură „Pontul Euxin”, cu tema „Dobrogea interbelică. De la Sulina la Balchik”, care s-a desfășurat între 10 și 20 septembrie.

Mergând pe urmele marilor pictori din perioada interbelică, artiștii au pornit în căutarea luminii autentice, a unei lumi suspendate pe ape, între cer și pământ. Au mers cu șevaletele în natură, „en plein air”, lăsându-se inspirați de peisajul plin de poezie de la Sulina până la Balcic și Kaliacra. Rodul inspirației lor a fost surprins în 95 de lucrări, care nu ar fi putut fi create fără susținerea Asociației „Pontul Euxin”, prezidată de Florin Cârstocea, care, alături de managerul de proiect Violeta Butărăscu, s-a îngrijit ca artiștilor să nu le lipsească nimic.

O NOBILĂ MISIUNE Invitați de onoare ai taberei au fost doi pictori născuți în Constanța și formați la marea școală de pictură a Dobrogei: Daniela Țurcanu-Caruțiu și Gheorghe Caruțiu. „E datoria mea ca artist, ca pictor să aduc un omagiu Dobrogei prin această tabără, fiind născută și formată în acest spațiu. Numai pictând în natură, „en plein air”, putem trăi experiența luminii vii, reale, care este co-participant la opera pe care artistul speră că o va lăsa spre nemurire”, a spus Daniela Țurcanu-Caruțiu, care a fost și coordonatorul artistic al Taberei „Pontul Euxin”. „Balcicul are un relief, o geografie cu totul speciale. Aici, muntele de cretă este în dialog cu marea albastră, cu cerul, cu configurațiile norilor, cu nisipul de argint. La Sulina am regăsit aceeași atmosferă relaxantă, aceeași lumină puternică, dar filtrate într-un acvatic mult mai profund”, a mai spus aceasta.

Celor doi pictori consacrați li s-au alăturat Zamfira Bîrzu, Dragoș Bojin, Maria Oana Ciobotaru, Adrian Crîșmaru, Rodica Crîșmaru, Valentin Ionescu, Istvan Duka Kudor, Gabriel Cristian Lăpușan, Laura Macri, George Mircea, Ioana Popa, Răzvan Augustin Radu, Constantin Rusu, Andrei Tudoran și Dominic-Petru Vîrtosu. Efortul lor creator a fost recompensat cu diplome de participare, duminică seară, la vernisaj, fiind acordate și diplome de onoare invitaților speciali și organizatorilor.

Vernisajul expoziției, susținut de Daniela Țurcanu-Caruțiu și criticul de artă Mircea Oliv, a avut loc în prezența unui public iubitor de artă, printre invitați aflându-se prefectul Constanței, Ion Constantin, și primarul interimar Decebal Făgădău. Mai multe amănunte și declarații găsiți în ediția online a cotidianului „Telegraf”.

Cu acest prilej, președintele Asociației „Pontul Euxin”, Florin Cârstocea, a cerut sprijinul autorităților locale și județene, pentru edițiile viitoare. „Am făcut această tabără, am dus-o la o treia ediție, am copt-o, dar nu-i ușor să ții o astfel de manifestare, care a devenit fenomen cultural regional. Ar trebui, poate, ca și autoritățile locale și județene să se implice, de anul viitor, și, cu ajutorul meu, să o putem duce mai departe”, a spus Cârstocea.

Prefectul Constanței, Ion Constantin, a salutat această idee, găsind potrivită o astfel de tabără pentru sărbătorirea Zilei Dobrogei.

„Venind spre muzeu, intrând ulterior în muzeu, mi-am dat seama că aici mă simt ca acasă. Expoziția din acest an a reușit să surprindă exact tușele acelea cu care eu am crescut, de la trei luni, când tata m-a dus prima dată la Sulina, până la apusul mării, de care, sincer, nu pot să mă lipsesc atunci când sunt apăsat de probleme, scandaluri și breaking news-uri. Am venit aici pentru că îmi place să mă consider un amic al unui om încăpățânat, perseverent (n.r. - Florin Cârstocea), pe care sper să-l... clonez, ca și comportament, la nivel de implicare în urbe”, a mărturisit primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău.