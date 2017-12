Lumina sfîntă, în dispută

„- Eu am adus-o primul!”, „- Ba noi am fost primii!”, „- E lumina sfîntă!”, „- Ba lumina noastră e mai sfîntă!”. Deşi, la prima vedere, aceste replici par rupte dintr-o sfadă a unor copii de opt ani, din păcate, este chintesenţa gîlcevei iscate în mijlocul celei mai sfinte sărbători a creştinismului, între Biserica Ortodoxă Română şi politicienii suceveni conduşi de pedelistul Gheorghe Flutur. Motivul?! Atît oamenii politici cît şi clerul au adus anul acesta, în premieră, lumină de la Ierusalim, pentru a o propaga în candelele tuturor românilor. Flutur anunţa pe 7 februarie că parlamentarii PD-L din Suceava vor aduce lumina sfîntă de la Ierusalim. Zis şi făcut, şapte deputaţi şi senatori democrat-liberali au pus mînă de la mînă şi au strîns 20.000 de euro pentru închirierea unui avion, iar pe 18 aprilie, aeronava ateriza pe aeroportul din Suceava avînd la bord lumina de la Mormîntul Sfînt. O acţiune similară a demarat şi Patriarhia Română. Oficialii bisericii au anunţat şi ei, cu trei zile înainte de Paşte, că au de gînd să aducă în ţară lumina de la Ierusalim. Avionul lui Flutur a ajuns primul în ţară, aşa că pedelistul a spus că el a adus primul în ţară flacăra sfîntă. Patriarhia a replicat însă, spunînd că lumina adusă de Flutur nu a fost sfinţită de Patriarhul Daniel şi că, din această cauză, adevărata lumină este cea adusă de Biserică. Şi de aici a ieşit o întreagă gîlceavă. Culmea, în perioada în care clerul ne îndeamnă „Să ne iubim aproapele”, mai marii bisericii se grăbesc să se ia la sfadă cu politicienii. Şi pentru ce?! Şi cu ce argumente?! Grav este că s-a ajuns într-o ceartă cu iz de mahala pe tema luminii sfinte, purtată nu prea doct între mai marii bisericii şi un politician, dispută din care nimeni nu are de cîştigat. Flutur a greşit că s-a băgat într-ale bisericii pentru încă un pic de capital electoral - tipic pentru un politician. La rîndul ei, Biserica a avut o reacţie copilărească. Credincioşii încep să se întrebe dacă lumina de la Ierusalim mai este sfîntă fără vorbele de duh ale patriarhului Daniel... Ce mai urmează? Rugăciunile se demonetizează dacă nu sînt spuse în gura mare în faţa unui preot?