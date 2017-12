LuminaEnglish, nou concurs pentru elevi

Încurajaţi de rezultatele excepţionale obţinute de concurenţii înscrişi la Concursul Naţional de Matematică LuminaMath, reprezentanţii Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa au decis organizarea, începând cu acest an, Concursul LuminaEnglish. Competiţia se adresează elevilor din clasele IV - VIII şi are mai multe nivele: Beginner Level - pentru clasele a IV-a, Elementary Level - pentru clasele a V-a, Pre-Intermediate Level - pentru clasele a VI-a, Intermediate Level - pentru clasele a VII-a şi Upper-Intermediate Level - pentru clasele a VIII-a. Prima etapă a concursului se va desfăşura sâmbătă, 12 martie, când concurenţii vor răspunde la 50 de întrebări tip grilă, incluzând aptitudinile de lectură (Reading), de folosire a limbii engleze (Use of English) şi de gramatică (Grammar). Primii 20 de elevi de la fiecare nivel se vor califica pentru următoarea etapă a concursului, care va consta tot dintr-un test grilă, prin care se evidenţiază abilităţile de ascultare (Listening). Concursul îşi propune să trezească interesul elevilor pentru studiul limbii engleze, săi familiarizeze cu atmosfera de examen şi testele de tip grilă şi să-i pregătească pentru susţinerea testelor de tip internaţional. Prima etapă, pentru care s-au înscris 1.100 de elevi constănţeni, se va desfăşura în patru centre de concurs: Liceul Internaţional de Informatică, Şcoala Spectrum, Şcoala Generală „Dimitrie Cantemir” (toate trei unităţile din municipiul Constanţa) şi Şcoala Generală „Gala Galaction” din Mangalia. Cea dea doua etapă va fi organizată la Liceul Internaţional pe 26 martie. Toţi elevii vor primi diplomă de participare şi cel mai bun rezultat la fiecare nivel de clasă va fi răsplătit cu o excursie de 3 zile în Turcia, la Istanbul. Festivitatea de premiere va avea loc în luna mai.