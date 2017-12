„Luminează în albastru“ - campanie de conștientizare asupra autismului

Ministerul Sănătății (MS) susține, prin Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog și Comisia de psihiatrie pediatrică, lansarea Campaniei de conștientizare "Luminează în albastru", cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Potrivit unui comunicat de presă al MS, campania conține un clip video care transmite mesaje de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist. Mesajele sunt: "Integrarea înseamnă acceptare și respectarea diferențelor", "Toți suntem unici și diferiți și asta merită să fie sărbătorit" și "Luminează în albastru, pentru o mai bună înțelegere și acceptare". De asemenea, materialul publicitar subliniază importanța campaniilor de informare la facilitarea accesului persoanelor la servicii de sănătate mintală complexe și îmbunătățirea calității prin integrarea lor în societate.

Pentru realizarea clipului publicitar, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația "Minți Creative" și Fundația "Marcel Prodan".

"Conform Strategiei naționale pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020, sănătatea mintală a copiilor și adolescenților reprezintă o prioritate la nivel European, datorită incidenței crescute a tulburărilor de sănătate mintală și a consecințelor determinate de faptul că nu au fost depistate la timp aceste tulburări. Unul din cinci copii suferă de o problemă emoțională de dezvoltare sau comportamentală iar unul din opt copii are o tulburare mintală diagnosticată clinic", susține sursa citată. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului are loc în fiecare an, începând cu 9 septembrie 1989, atunci când s-a semnat Rezoluția "62/139 a Adunării Generale a Națiunilor Unite.