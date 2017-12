Luminița Anghel a slăbit și vrea să se opereze

Luminița Anghel arată mult mai bine în această perioadă față de anii trecuți, asta după ce, nu demult, artista era criticată pentru formele ei mult prea rotunjite. Acest lucru a supărat-o foarte tare și, după ce a văzut articole în tabloide care o ridiculizau pentru silueta sa neglijată, s-a ambiționat și s-a pus pe slăbit. „Când m-am văzut într-o fotografie la plajă, mi-am spus eu mie că asta e nesimțire. În momentul în care slăbești, e normal să ți se mai lase una-alta și să nu mai ai aceeași tonicitate. Eu îmi doresc să-mi pun implanturi la un moment dat. Am peste 45 de ani și consider că pot să-mi fac o operație estetică de bun simț. De altfel, am mai apelat la ajutorul esteticienilor, mi-am injectat acid hialuronic pentru ridurile de expresie, la sfatul unei prietene. E important să știi când să începi și unde să te oprești cu intervențiile”, mărturisește artista.