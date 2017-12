Luminiţa Anghel a slăbit 30 de kg

Cântăreaţa Luminiţa Anghel a apărut la un eveniment monden recent şi a captat toate privirile. Cât timp a fost însărcinată, artista a acumulat mai multe kilograme, dar odată ce şi-a propus să slăbească, rezultatele au fost mai mult decât evidente. Bruneta a slăbit 30 de kilograme şi după aproape doi ani în care nu a mai ieşit la niciun eveniment monden, Luminiţa a apărut, săptămâna aceasta, „în lume” şi a captat toate privirile.

Despre perioada în care silueta ei a avut de suferit, cântăreaţa a spus: „În timpul sarcinii, am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo, nu îmi este ruşine să recunosc asta. Ca orice femeie care se răsfaţă în timpul sarcinii, am mâncat tot ce mi-am dorit, dar nu voi mai lăsa vreodată corpul s-o ia razna în aşa fel. Mai am patru sau cinci kilograme până voi ajunge la greutatea pe care o aveam dinainte de a rămâne însărcinată. Vreau să mă apropii de vremea când avem 51 de kilograme. Am slăbit într-un an şi două luni destul de greu, într-un ritm relaxat, pentru că preocuparea mea principală era Filip, copilul meu”.

(C. S.)