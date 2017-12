Luminiţa Anghel, o mămică devotată

Luminiţa Anghel este una dintre cele mai bune voci feminine ale muzicii uşoare româneşti, artista obţinînd numeroase premii, în ţară şi peste hotare. Cu toate acestea, Luminiţa are timp şi pentru familie, mai exact pentru copilul său, David. Pe 15 septembrie, David a început şcoala, micuţul fiind, deja, în clasa a IV-a. Luminiţa îşi face timp şi pentru cel mic, iar atunci cînd acesta ajunge acasă, cei doi fac temele împreună, liniază caietele şi pun coperţi. “Mă comport ca o mamă normală. Am fost la şcoală la David, am cunoscut-o pe profesoara lui şi am grijă ca temele sale să fie făcute bine şi la timp. Nu am avut probleme cu David, mai ales că el este un elev bun”, a declarat Luminiţa.

Încă de cînd era mic, David a fost cu mama sa la toate concertele din ţară. Acum, însă, Luminiţa nu îl mai ia cu ea decît pe distanţe mai mici, atunci cînd merge cu maşina. Dacă artista trebuie să plece cu avionul, David stă acasă. Cu toate acestea, ea nu îl neglijează şi îi acordă, mereu, locul care i se cuvine. “Nu m-am gîndit niciodată că muzica este pe primul plan sau familia. Dacă vrei să realizezi ceva cu adevărat, atunci îţi faci timp. Mie îmi place să stau cît mai mult cu David şi îmi fac timp pentru a merge cu el la plimbare, pentru teme sau joacă”, a declarat artista.