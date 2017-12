„Luna Amară” îşi începe turneul naţional la Vama Veche

Formaţia „Luna Amară” va realiza, în luna mai, un turneu naţional de promovare a celui mai recent material discografic, „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep”. Turneul va începe pe data de 1 mai, la Vama Veche, în clubul „Papa la Şoni”, cu un recital în cadrul căruia componenţii formaţiei vor lansa noul album. Materialul „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep” este dedicat tinerilor din Basarabia, care luptă pentru libertate şi drepturi. Turneul va mai cuprinde concerte în Bucureşti, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Arad, Buzău, Iaşi şi Suceava.

„Luna Amară” a realizat, în anul 2006, cel mai mare turneu de cluburi făcut vreodată de o formaţie din România. Artiştii au cîntat în 35 de cluburi şi în 25 de oraşe din patru ţări: Franţa, Turcia, Bulgaria şi Republica Moldova. „Luna Amară” este prima formaţie din „noul val” de trupe rock româneşti care a susţinut concerte la Istanbul, piesele formaţiei fiind foarte apreciate de publicul din Turcia. Componenţii trupei „Luna Amară” au ştiut, mereu, să jongleze cu ironia şi protestul de tip social, fără a-şi pierde, însă, latura romantică, motiv pentru care se bucură de numeroşi admiratori, de toate vîrstele.