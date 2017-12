Luna Amară deschide concertul Ozzy Osbourne în România

Trupele româneşti Luna Amară şi Coma vor cânta în deschiderea concertului pe care „părintele heavy-metal”-ului, Ozzy Osbourne, îl va susţine în această toamnă, în România. Evenimentul va avea loc pe data de 2 octombrie, la Zone Arena din capitală.

Bazele trupei Luna Amară au fost puse în urmă cu zece ani, la Cluj-Napoca, când formaţia a fost fondată sub numele Tanagra Noise. Membrii formaţiei sunt recunoscuţi pentru introducerea trompetei ca un element inedit pentru sound-ul unei trupe de rock. Până în prezent, trupa a lansat albumele „Asfalt\" (2004), „Loc lipsă\" (2006) şi „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\" (2009). Formaţia îi are în componenţă pe Mihnea Blidariu (rompetă, voce chitară), Mihnea Andrei Ferezan (chitară), Sorin Moraru (bass), Nick Fagadar (voce, chitară) şi Răzvan Ristea (tobe).

Până în momentul de faţă, Luna Amară a cântat pe aceeaşi scenă cu trupe celebre ale muzicii rock precum Faith No More, Clawfinger, Incubus, Paradise Lost, Exploited, Apocalyptica, HIM, Amorphis, Klimt1918, Toy Dolls. Doar în această vară, Luna Amară a concertat în deschiderea concertelor pe care Anathema, Stone Sour, Alice In Chains şi Rammstein le-au susţinut pe scena Tuborg Green Fest/ Sonisphere din Bucureşti, precum şi la Festivalul Stufstock din Vama Veche.