Lună de miere exotică pentru dl & dna Williams

Cântăreţul britanic Robbie Williams va pleca în curând în luna de miere, la un an după ce s-a căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, într-o destinaţie de vacanţă exotică, al cărei nume nu a fost dezvăluit presei. Pentru a sărbători un an de la căsătorie, cântăreţul britanic a rezervat o reşedinţă privată dintr-o staţiune exotică, pentru el şi soţia sa. Starul doreşte să se relaxeze după ce grupul Take That va încheia turneul Progress Tour printr-un concert ce va avea loc, astăzi, în oraşul german Munchen. Potrivit presei britanice, Robbie Williams, deşi a făcut toate aranjamentele necesare pentru această vacanţă, nu i-a spus încă nimic soţiei despre planurile sale. ”Ayda i-a fost mereu alături atunci când el era în turneu sau lucra ceva, însă ei au petrecut foarte puţine momente singuri, în calitate de cuplu recent căsătorit, deoarece au vrut să se întâlnească cu foarte mulţi prieteni în Los Angeles, înainte de începerea turneului”, a declarat o sursă. ”Însă acum, Robbie i-a promis Aydei că o va duce în luna de miere pe care nu au apucat să o aibă anul trecut”, a adăugat aceeaşi sursă.

Robbie Williams s-a căsătorit cu fotomodelul american Ayda Field în august 2010. Cei doi s-au cunoscut la puţin timp după ce cântăreţul britanic s-a externat dintr-o clinică de tratare a dependenţei de droguri, în anul 2007. Aceea a fost a doua internare a starului, prima având loc în 1995, la puţin timp după ce Robbie Williams a părăsit grupul Take That. Cântăreţul britanic a cerut-o în căsătorie în noiembrie 2009, în timpul unei emisiuni radiofonice din Australia. Înainte de nuntă, cântăreţul ar fi convins-o pe viitoarea lui soţie să semneze un contract prenupţial, pentru a-şi proteja averea de aproximativ o sută de milioane de dolari, în eventualitatea unui divorţ.