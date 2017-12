Lună de pregătire intensă pentru rugbyştii de la Judeţean Farul

Rugbyştii pregătiţi de Paul James Nixon, Gheorghe Florea şi Florea Opriş au început din această săptămînă antrenamentele specifice pentru noul an competiţional. Cu cinci noutăţi în lot (Marian Dumitru, Nicolae Gornoavă, Bogdan Munteanu şi georgienii Kaxhaber Uchava şi Iuri Natriashvili), dar fără uvertura Darie Curea, constănţenii speră ca ultimele şapte etape din acest sezon, în care nu pot urca mai sus de locul cinci în clasament, să ofere măcar plusul de experienţă necesar abordării în forţă a viitorului sezon. ”Ne aşteaptă o perioadă de trei săptămîni în care avem foarte mult de muncă, dar băieţii sînt hotărîţi să o ducă pînă la capăt. Vreau să ne îmbunătăţim în continuare jocul, am făcut-o spre finalul anului trecut, sper să continuăm drumul început”, a declarat australianul Nixon, la primul antrenament pe care l-a condus în acest an. ”Sper să ne meargă bine în faza finală a campionatului, apoi să creştem în valoare pentru a reuşi să revenim pe podium chiar în campionatul viitor”, spune şi centrul Marian Dumitru, revenit după trei ani petrecuţi în ligile inferioare franceze. El a plecat de la Farul după ultima performanţă realizată de echipa noastră, sub comanda antrenorului Nicolae Fulina, medalia de bronz obţinută în urmă cu patru ani. Cît despre tînărul pilier Nicolae Gornoavă, venit în această iarnă de la Dinamo, şi el este optimist în privinţa viitorului său şi al echipei Rugby Club Judeţean Farul: ”Sper să ţintim cît mai sus! M-am integrat rapid şi aştept cu nerăbdare să înceapă campionatul”. Noul an începe pentru RCJ Farul cu un examen cît se poate de dificil pe teren propriu, în faţa lui Remin Baia Mare, meci programat pe 24 martie.