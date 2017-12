Luna Liceului de Informatică Constanţa

Elevii şi cadrele didactice ale Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa vor celebra, pe parcursul întregii luni mai, cea de-a treia ediţie a „Zilelor Liceului”. Instituţia de învăţământ constănţeană, promotor al interculturalităţii, libertăţii şi relaţiilor bune dintre popoare, este sărbătorită în fiecare an, în preajma zilei de 9 mai, Ziua Europei. „Anul acesta, data coincide cu perioada de desfăşurare a celei de-a IX-a ediţii a Concursului Internaţional de proiecte informatice InfoMATRIX, organizat de reţeaua de instituţii de învăţământ Lumina, din care face parte şi liceul nostru. Din acest motiv, activităţile ce vor marca Zilele Liceului se vor prelungi pe tot parcursul lunii mai”, a declarat consilierul de imagine al instituţiei, Ioana Stochiţă. Startul manifestărilor a fost dat vineri, 6 mai, de elevii claselor a XI-a A, a XI-a D şi a VII-a A, alături de profesorii Alina Mihalache, Claudia Bosoancă şi Alexandra Botoşanu, care au organizat pentru zece elevi de la Centrul de Plasament Micul Rotterdam o activitate specială în scopul de a promova educaţia estetică şi ludică la copiii preşcolari, dar şi pentru a-i familiariza pe elevi cu privire la activităţile de voluntariat. Programul a cuprins karaoke, vizionare de desene animate, pinata, recitare de poezii şi ghicitori, tombolă cu premii. Toţi copiii au primit câte o jucărie şi o bluziţă şi, alături de elevii liceului, au participat la o Shaorma Party, pusă la dispoziţie de către conducerea liceului. Tot vineri, elevii claselor a V-a au organizat un concurs de zmeie, profitând de vremea favorabilă, iar elevi ai claselor a IX-a C, a X-a A şi a XI-a C au participat la o prezentare a reprezentanţilor de la Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu autism „Harap-Alb” Constanţa. Săptămâna 16-20 mai va fi decretată „Săptămâna ariei curriculare - Limbă şi comunicare”, perioadă în care se vor desfăşura diverse activităţi: atelierul de creaţie, „Parada scriitorilor din perioada modernistă”; scenete ce se inspiră din literatura rusă şi română etc.