Liga Navală Româna – Filiala Constanta organizează începând de astăzi programul „Luna spiritualităţii marinăreşti”, care precede sărbătorirea Zilei Marinei Române. „Timp de o lună vor avea loc o serie de manifestări pentru a face publicitate, ca să nu spunem propagandă, marinei“, a declarat preşedintele Filialei Constanţa a Ligii Navale Române, contraamiral de flotilă (r) dr. Aurel Constantin. Manifestările care se vor desfăşura până pe 15 august cuprind o serie de expoziţii de fotografie şi de artă plastică, lansări de carte şi concursuri de iahting. Reprezentanţii Ligii Navale spun, însă, că activitatea membrilor nu s-a axat doar pe organizarea de festivităţi. „Liga Navală a întocmit un proiect de lege, acum aflat la Camera Deputaţilor, care să reglementeze regimul maritim special şi să faciliteze firmele româneşti şi străine să adopte pavilionul României. Am propus modelul olandez pe care l-am adaptat specificului ţării noastre, şi am propus ca armatorul să plătească o singură taxă pe an în fucţie de tonajul navei. Să sperăm că guvernanţii vor lua în serios această iniţiativă“, a adăugat contraamiralul de flotilă (r) dr. Aurel Constantin.