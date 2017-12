În urmă cu şapte ani, Liga Navală Română -Constanţa a iniţiat "Luna spiritualităţii marinăreşti". De atunci şi pînă în prezent, în fiecare an, în perioada 15 iulie - 15 august, au loc o serie de manifestări legate de tradiţia şi cultura marinărească. "Acest şir de evenimente reprezintă deja o tradiţie. Dacă la început am debutat cu stîngăcie, pe parcurs ne-am îmbunătăţit prezenţa şi sperăm ca în acest an să avem un public numeros", a declarat preşedintele Ligii Navale Române - Constanţa, contraamiral (r) dr. ing. Corneliu Cristescu. Acesta spune că organizatorul manifestărilor este Liga Navală, dar beneficiarii principali sînt constănţenii şi cei care se află pe litoral în aceste zile. "Luna spiritualităţii marinăreşti" va debuta practic pe 21 iulie, la ora 18.00, la Cercul Militar Constanţa, unde va avea loc întîlnirea anuală cu public a autorilor de cărţi cu subiecte de marină, după cum spun organizatorii, acesta fiind unul dintre principalele evenimente din această lună. De asemenea, pe 22 iulie şi 4 august, în acelaşi loc, se vor desfăşura două concursuri destinate tinerilor poeţi sau pictori. Alte două zile, 12,13 august, sînt rezervate Cupei Zilei Marinei Române la Yachting, competiţie care va avea loc pe Lacul Siutghiol. Acestea sînt doar cîteva din surprizele pe care le-au pregătit reprezentanţii Ligii Navale Române - Constanţa în luna care urmează, manifestările culminînd cu sărbătoarea Sfintei Maria şi Ziua Marinei Române. Dr. Carmen Atanasiu, vice preşedinte al Ligii Navale, spune că marea problemă o reprezintă implicarea tinerilor şi a copiilor legate de spiritul marinăriei. În acest sens Liga îşi doreşte cooptarea cît mai multor şcoli şi licee care să se implice în activităţi menite să transmită şi să păstreze tradiţia marinărească locală.