Luna trecută, al doilea cel mai cald ianuarie din 1880 încoace

Luna ianuarie a acestui an a fost pe locul 2 între cele mai calde luni ianuarie înregistrate pe glob de când se măsoară temperaturile (1880), a anunțat Agenția Americană Oceanică și Atmosferică (NOAA), preluată de Agenția France Press. Mai exact, temperatura de pe glob (uscat și oceane) a fost în ianuarie cu 0,77 de grade Celsius mai ridicată decât media secolului al XX-lea, potrivit NOOA. Recordul de temperatură pentru o lună ianuarie în timpul acestei perioade (1880-2015) s-a înregistrat în 2007. Totodată, temperatura medie la suprafața uscatului a fost, în 2015, a doua în clasamentul celor mai calde luni ianuarie, cu 1,43 grade C mai mare decât media secolului trecut. Pe oceane, temperatura a fost a treia ca nivel din 1880 încoace, cu 0,53 grade C mai ridicată decât media secolului al XX-lea. Întinderea ghețurilor banchizei din Arctica a fost în ianuarie de 906.000 de kilometri pătrați, cu 6,3% mai mică decât suprafața medie măsurată de sateliți între 1981 și 2010. În schimb, ghețarii din Antarctica au ajuns în ianuarie 2015 la 2,3 milioane de kilometri pătrați, cu 44,6% mai mult decât media perioadei 1981 - 2010. Este cea mai mare întindere de gheață măsurată în Antarctica în luna ianuarie din 1981 încoace. Luna ianuarie continuă astfel tendința de încălzire înregistrată în ultimii ani, NOAA anunțând recent că 2014 a fost cel mai cald an din 1880 încoace.