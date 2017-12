În materie de vizibilitate, Stolojan şi Stoica au mari probleme din cauza lungimii nasului. Nu ştiu dacă au îngheţat apele după Congresul PLD, dar lungimea nasului i-a incomodat vizibil pe cei trei foşti liberali. De altfel, în politichie, se înregistrează deseori astfel de accidente. Lungimea nasului este luată ca reper atunci cînd se analizează densitatea de oportunism pe cap de politician. În ultimii ani, în politichia noastră autohtonă, total diferită de cea europeană, lungimea nasului s-a dovedit a fi decisivă în campania electorală. Paradoxal, deşi am tras numai ponoase în ultimii ani, partidele cu nasul mare continuă să se bucure de o continuă popularitate, ca şi prezidentul, de altfel! Chiar şi acum, după ce prezidentul a spart borcanul cu dulceaţă de alianţă, democraţii, rămaşi pe jos, şi liberalii continuă să nu-şi vadă lungul nasului! În cazul prezidentului, fenomenul legat de lungimea nasului a luat o amploare fără precedent. Cei din preajma sa, foarte puţini la număr, nu mai ştiu cu exactitate care este lungimea nasului domniei sale! Chestiunea este valabilă şi pentru Elena Udrea, dar, datorită operaţiilor estetice de ultimă oră, a fost redus la dimensiunile unui năsuc mic şi simpatic... Destul de incomod, însă, pentru prezident, care obişnuieşte să spună că nu mai este dispus să reacţioneze cu nasul pus în coaste! În principiu, Alianţa s-a spart tot datorită polemicilor iscate de lungimea nasului prezidentului şi de refulările nazale ale Bocilor din Partidul Democrat. Lungimea nasului dă şi tonalitatea discursurilor politice, democraţii, dar şi unii liberali, fiind recunoscuţi pentru faptul că de cînd sînt la putere vorbesc numai pe nas. Dacă ţinem cont de poziţia prezidentului în această ierarhie, e limpede că lungimea nasului reprezintă principalul instrument de selecţie. Din acest punct de vedere, PLD urmează cu temeinicie doctrina nasului lung şi neproductiv. Credeam că apucăturile de acest gen au apus de multă vreme. Cum să crezi că, la noi, lungimea nasului ar putea fi eradicată din politică? Fără acest prim argument, unii politicieni ar fi lipsiţi de propria lor identitate. Ştim cu toţii că avem politicieni care pot fi uşor identificaţi numai după lungimea nasului lor. Ce spunea Voiculescu despre preşedinte? Prin lungimea proprie a nasului, fiecare politician se identifică în parte, fiind purtători de seamă ai minciunii şi mînuitori neobosiţi ai promisiunilor electorale. Amnezia politică îi face pe unii să-şi uite lungul nasului, ceea ce nu este bine deloc pentru sănătatea naţiunii. Fenomenul în cauză se manifestă de regulă la cei pe care îi loveşte puterea cînd ajung acolo unde ajung, semn clar că au rău de înălţime... În cei doi ani de guvernare portocalie am avut parte de foarte multe excese în ce priveşte pierderea iraţională a lungului nasului! În loc de ţepele promise în campania electorală, am avut şi avem parte de creşterea alarmantă a lungului nasului. Lungimea nasului unor politicieni, care se erijează în jucători şi şmecheri de conjunctură, ne urmăreşte peste tot şi ne face umbră. Din cauza lungimii nasului prezidentului şi a altora ca el, ţara a fost aruncată într-o profundă criză politică. Ce au făcut? S-au bătut în lungul nasului în neştire! Mai nou, fiecare îşi măsoară muşchii în lungimea nasului. Partiturile sînt atît de încurcate încît cei mai mulţi uită de la mînă pîn’ la gură lungimea nasului. De aici ni se trage bătutul pasului pe loc!