Luni este ziua „Lord of the Dance“ la Constanța

Cel mai îndrăgit spectacolirlandez din lume, „Lord of the Dance”, revine luni la Constanța! Celebra formație de dansatori a lui Michael Flatley se întoarce la noi în oraș și în țară cu noul spectacol „Dangerous Games”. Evenimentul are loc în prima zi de luni din octombrie, la Sala Sporturilor, și propune publicului momente coregrafice create de zeci de dansatori - campioni mondiali la dans, efecte vizuale, jocuri de lumini și laser.

Organizatorii spectacolului au suplimentat biletele la categoria a treia, de 150 lei, și la categoria a patra, de 100 lei. Acestea pot fi găsite în rețeaua Biletoo.ro, la orice magazin Flanco, la Sala Sporturilor, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la magazinele Domo, Vodafone și Orange, precum și online pe: Biletoo.ro, Lordofthedance.ro, Bilet.ro, Blt.ro, Bilete.ro, Eventim.ro, Ticketstore.ro, Ticketnet.ro. Marți, 6 octombrie, „Dangerous Games” va avea loc la Sala Palatului din București.

Dansatorul şi coregraful american Michael Flatley este creatorul spectacolelor inspirate din folclorul irlandez „Lord of the Dance”. El a lansat acest concept în 1995, iar în urmă cu două săptămâni a anunțat că se va retrage din activitate la sfârşitul acestui an. Flatley, în vârstă de 57 de ani, va avea o apariţie specială în spectacolul „Lord of the Dance - Dangerous Games” şi va debuta astfel pe Broadway, pe scena de la Lyric Theater din New York. Spectacolul respectiv va fi jucat din 7 noiembrie până pe 3 ianuarie. Prin acea reprezentaţie, Michael Flatley se va retrage din activitate, au precizat producătorii show-ului.

