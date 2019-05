Luni, începutul Lunii Sfinte Ramazan

23:02:17 / 14 Mai 2019

Adevarul despre ortodocsi ...

Din anul 1054 patriarhul de la Constantinopol nu mai recunoaste autoritatea papei de la Roma - capul crestinatatii si urmasul Sfantului Petru . Drept urmare , popalaii bizantini sunt decretati ,,eretici'' . Erezia asta se va impune intr-o parte de Europa ca o pecingine , impunand reguli , ritualuri si mentalitati retrograde , mentinand popoarele in ignoranta , innapoiere crunta si refuz al modernizarii societatii si modernitatii in general . In spatiul romanesc , ortodoxia este impusa si administrata de catre calugarii greci , bulgari si sarbi pana prin secolul al XVII-lea , iar din secolul al XIX-lea ( cam pana in timpul domniei lui Cuza ! ) de catre calugari greci si rusi . Oricum , clerul si populatia din Tara Romaneasca si Moldova , ca si o parte dintre romanii din Transilvania , au ascultat pana in secolul al XX- lea de patriarhul de la Istanbul , care de regula , cerea ascultare , supusenie adica , bani-bani si iara bani , si cu predilectie , ciocu' mic ... Foarte rar , din secolul al XVIII-lea si niste popici grecizati in parte , au patruns in clerul superior si au inceput sa vorbeasca in surdina , despre valahi si moldoveni , ca tragandu-se din romanii lui Traian , citand din operele reprezentantilor Scolii Ardelene , la distanta de zeci de ani , dupa ce acele lucrari fusesera publicate in Transilvania , la Viena , sau la Pesta . Printre preotii si calugarii marunti de pe la sate - populatia rurala ajungea la 98 % pana pe la 1848 - erau si romani , dintre romanii smecheri care doreau sa scape de darile grele la care erau supusi taranii si care isi cumparau preotia cu cinci-zece galbeni de la mitropolitul grec , bulgar , sarb sau rus . Nu erau stiutori de carte , nu urmasera vreo scoala vreodata , adica erau analfabeti , dar aveau tupeu si dorinta sa se imbogateasca din saracia celor saraci si mai putin norocosi . Stiau cateva rugaciuni , stiau sa se inchine , rosteau descantece si desfaceau blesteme cu plata in galbeni , in munca si in natura ... Calugarii ortodocsi erau insa mai norocosi si in functie de manastire , aveau sute , mii , zeci de mii sau chiar sute de mii de hectare de pamant arabil , cu zeci si sute de sate de romani , pasune , padure , balti , lacuri , iazuri , rauri si multi robi tigani . Cu zecile , cu sutele , chiar cu miile , robii tigani erau folositi la diferite munci fortate , producatoare de bani pentru berbecii sutanati , iar multe dintre tiganci , de 7 - 10 ani chiar , incalzeau paturile calugarilor , staretilor si mitropolitilor harnici la petreceri si la procreat ... Eminescu , Xenopol , Iorga , Lovinescu , Draghicescu , au criticat dur aceste apucaturi , devenite mentalitati specifice si care au tinut poporul roman in subdezvoltare pana in secolul XX . Si acum , sute de mii de preoti si calugari , au devenit nationalisti si mari pravoslavnici , traiesc parazit din banii publici , sunt curvari , poponari , pedofili si iubitori de arginti - aur , dolari , euro , sau lire sterline , pe care ii tin ori sub saltele , ori in banci straine . Barladeanul , Pomohaciul , Buzoianul , Spagoveanul , Tanasescul , Macarie si alti berbeci indragostiti de PSD-ALDE , sunt exemple de marlani si hahalere mioritice , dedati slujirii temeinice a lui Mamona si a demonilor sai , administrand o afacere de circa 50 de miliarde de euro , in conditiile in care ne mor copiii , batranii si chiar tinerii in spitale , pentru ca nu sunt medici , medicamente si nici aparatura performanta . Catolicii , in numar de aproximativ 1,5 miliarde de credinciosi sunt catalogati drept ,,eretici'' , de catre cine ? De catre anumiti bulangii smecheri si jighimele , cretini temeinici care se inchipuie dracesc , satanic si cu tupeu , purtatorii de cuvant si de dorinte ale celor circa o suta de milioane de ortodocsi de la periferia Europei , care exulta de fericire , cand barbosii umflati le spun ca ei sunt buricul pamantului ... Unde se afla tarile cu populime majoritar ortodoxa pe scara dezvoltarii economice , sociale si culturale ? Unde ? Chiar in genunchi si cu mana intinsa dupa ajutor din partea Occidentului catolic si protestant ...