Luni seară, HC Dobrogea Sud vs CSM București

Luni seară, cu începere de la ora 20.00, HC Dobrogea Sud Constanța va susține în deplasare partida contând pentru etapa a doua a Ligii Naționale de handbal masculin. Adversara constănțenilor va fi CSM București, vicecampioana României, iar meciul va avea loc în Sala Rapid din Capitală, fiind televizat în direct pe Digi Sport 2.

Întâlnirea va opune două formații cu pretenții, care vor reprezenta România în Cupele Europene inter-cluburi, dar care au ratat startul acestui campionat, pierzând nescontat în prima etapă. HCDS a cedat pe teren propriu cu CSU Suceava, scor 23-29, iar CSM a părăsit învinsă terenul celor de la HC Vaslui, scor 26-30.

Ambele echipe s-au întărit considerabil comparativ cu sezonul trecut. Dobrogenii mizează pe o legiune ex-iugoslavă, alcătuită din 6 sârbi, 2 macedoneni, 2 muntenegreni și un bosniac, în timp ce bucureștenii, din această vară, înclină puțin balanța spre Peninsula Iberică. CSMB are un nou antrenor, spaniolul Pablo Campos Sunen, și doi jucători spanioli aduși în această vară, Alexander Tioumentsev și Antonio Garcia Robledo (fost la Barcelona!), alături de croatul Sunjic, slovenul Hrastnik plus internaționalii români Szasz, Ramba și Onyejekwe. Vicecampioana are ca obiectiv cucerirea tuturor trofeelor interne, precum și un drum cât mai lung în Cupa EHF.

Jucătorii antrenați de Christian Gaudin și Marko Isakovic vor să uite cât mai repede meciul de la Constanța cu CSU Suceava și promit că se vor revanșa față de suporteri. „Cu Suceava nu ne-am ridicat la nivelul partidei cu Dinamo din Supercupă, adversarii au fost mult mai motivați. A fost prima etapă, poate că acest duș rece ne va trezi și ne va arăta că realitatea este cu totul alta. Bine că s-a întâmplat în prima etapă și nu în ultima, când poate am fi avut nevoie mult mai mare de puncte. Vom avea un meci extrem de greu cu CSM, un adversar mult mai dificil, care s-a întărit serios pentru acest sezon și care are ca obiectiv titlul de campioană. Vom face tot posibilul să luăm înapoi cele trei puncte pierdute cu Suceava”, a declarat Laurențiu Toma, căpitanul echipei constănțene.

Rezultatele celorlalte partide din etapa a doua a Ligii Naționale de handbal masculin: Dinamo București - HCM Minaur Baia Mare 36-25; Steaua București - CSU Suceava 26-19; AHC Potaissa Turda - HC Odorhei 34-28; Politehnica Iași - AHC Dunărea Călărași 27-28. Partidele SCM Politehnica Timișoara - HC Vaslui (ora 18.00) și CSM Focșani - CSM Făgăraș (ora 18.30) sunt programate duminică. În clasament conduc Dinamo, Steaua și Dunărea Călărași, cu câte 6 puncte fiecare.

