Lupta contra hepatitei C

Un cocktail format din trei medicamente, dintre care unul, boceprevir, a fost lansat recent pe piaţă, s-a dovedit a fi mult mai eficient în comparaţie cu terapiile actuale utilizate contra hepatitei C, maladie virală cronică a ficatului ce poate evolua în cancer. Studiul prezintă o descoperire remarcabilă, cu potenţialul de a conduce către vindecarea persoanelor care suferă de hepatita C şi care nu răspund la terapiile existente. În cadrul acestui studiu, medicii au tratat peste 1.000 de pacienţi, în mai multe ţări, inclusiv în SUA şi în Canada, folosind terapia utilizată la ora actuală, ce constă într-o combinaţie de peginterferon şi ribavirin, timp de patru săptămâni. Pacienţii din grupul de control au continuat timp de 44 de săptămâni să primească doar peginterferon şi ribavirin iar pacienţii din al doilea grup au primit în plus boceprevir, timp de 32 de săptămâni. Un al treilea grup a primit acelaşi tratament triterapeutic, însă pentru o perioadă de 44 de săptămâni.

Participanţii din cele două grupuri tratate cu boceprevir au prezentat rate semnificativ mai mari de reacţii virusologice susţinute, o stare caracterizată de dispariţia urmelor virusului din sângele pacienţilor. Aceste rate au fost de 59% şi de 66% în grupurile 2 şi 3, respectiv de 21% în grupul de control. La pacienţii pentru care virusul hepatitei C nu mai era detectabil după opt săptămâni de tratament, rata de reacţie virusologică a ajuns la 86% după 32 de săptămâni de triterapie (boceprevir, peginterferon şi ribavirin) şi de 88% după 88 de săptămâni. O reacţie virusologică susţinută se traduce în general prin eradicarea durabilă a virusului sau chiar prin vindecarea completă a pacientului.

Boceprevir este o moleculă produsă de laboratoarele Merck, care neutralizează proteaza virusului hepatitei C, o enzimă implicată în procesul de multiplicare a virusului. Boceprevir face parte dintr-o nouă clasă de medicamente antivirale care ţintesc în special această funcţie a patogenului şi care fac deja obiectul unei proceduri prioritare de aprobare pentru a putea fi lansate pe piaţă de către Agenţia americană pentru controul medicamentelor şi produselor alimentare. Cel puţin 3,2 milioane de americani sunt infectaţi cu virusul hepatitei C. Se estimează că peste 12.000 de persoane mor în fiecare an în SUA din cauza maladiilor hepatice şi a cancerului de ficat, asociat cu hepatita C.