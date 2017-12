Lupta cu cifrele care pot altera rezultatele votului

19:12:17 / 16 Aprilie 2014

SINTEM BUNI CIT ADUCEM VALUTA IN TARA PENTRU VOTARE SINTEM STERSI DE PE LISTE DE CLICA PESEDISTA .

CHIAR DACA TRAIM IN DIASPORA DE ANI BUNI DE ZILE ASTA NU INSEAMNA CA NU SINTEM CETATENI AI ROMANIEI , CA DOAR NU AM PICAT DIN LUNA SI PRETINDEM CA SINTEM CETATENI AI ROMANIEI , IAR CIT DESPRE RECENSAMANTUL LOCUINTELOR SI AL POPULATIEI IN ROMANIA ESTE FOARTE CLAR , NU PUTEM FI SI IN DIASPORA SI IN ACELAS TIMP SI IN ROMANIA , HAI LAS-O MOARTA MAI DOMNULE TUDOREL ANDREI , PRESEDINTELE INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA AL ROMANIEI , NE EI CA PE OI DUPA NUMARUL PREZENT IN TARA SI LA LOCUINTA DIN ROMANIA , UITI CA MILIOANE DE ROMANI SINT PLECATI INAFARA PENTRU A MUNCI SI A ADUCE MULTA VALUTA IN TARA , SI PENTRU A TINE TRINTORII DIN GUVERNUL , SENATUL SI PARLAMENTUL ROMANIEI IN SCHIMB SINTEM STERSI DE PE LISTELE DE VOTARE , CA INEXISTENTI , NOROC CU UE CARE VA MAI DA LA CAP SI DE LA CARE MANCATI EUROII SI NOI CEI PLECATI SINTEM SCLAVII UE SI VA ADUCEM EUROII SA VA GHIFTUITI , HUOOOOOOOOOO SINTETI RUSINEA EUROPEI .