Lupta cu poleiul continuă pe drumurile judeţene

Angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa continuă supravegherea drumurilor judeţene şi împrăştierea materialului antiderapant. „Temperaturile scăzute au condus la formarea poleiului pe majoritatea drumurilor judeţene, motiv pentru care utilajele Regiei au intervenit fără oprire în toată această perioadă. Cele mai multe probleme au fost întâmpinate în zona Băneasa, acolo unde, pe lângă poleiul depus pe carosabil, s-au înregistrat şi căderi de zăpadă în cantităţi mai mari decât în celelalte zone. Utilajele RAJDP au intervenit atât pentru deszăpezire, cât şi pentru împrăştierea de material antiderapant pentru combaterea poleiului. Pot spune că, la nivelul judeţului Constanţa, situaţia este sub control în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile judeţene”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. Potrivit directorului RAJDP, pentru următoarele două zile sunt anunţate noi căderi de precipitaţii sub formă de zăpadă. „Prognoza pe care am primit-o pentru următoarele zile nu este tocmai favorabilă. Oricare ar fi situaţia, angajaţii Regiei sunt pregătiţi pentru intervenţii. De altfel, în prezent, pe drumurile judeţene avem aproape 80 de utilaje care acţionează pentru a asigura cele mai bune condiţii de trafic. Rugămintea noastră către conducătorii auto este aceea de a circula cu viteză redusă, pentru că există încă pericolul creării poleiului. Îi rugăm pe toţi conducătorii auto să nu plece la drum neechipaţi corespunzător condiţiilor meteo, pentru a nu întâmpina probleme”, a spus Gâmbuţeanu.