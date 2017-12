Luptă deschisă pentru ultimele două locuri din optimile CM de handbal masculin

După primele partide de vineri, au mai rămas doar două necunoscute în privința formațiilor calificate în optimile de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Qatar. Înaintea ultimelor meciuri de vineri erau deja calificate Spania, Slovenia, Qatar și Brazilia (din Grupa A), Croația, Macedonia, Austria și Tunisia (din Grupa B), Suedia, Franța și Egipt (din Grupa C), Germania, Danemarca și Polonia (din Grupa D). Pentru celelalte două locuri luptă Islanda și Cehia - în Grupa C, Argentina și Rusia - în Grupa D. În Grupa A, Brazilia a întâlnit modesta Chile, națională cu a doua cea mai slabă defensivă, dar în fața căreia handbaliștii “selecao” s-au văzut conduși, scor 13-12, după primele 30 de minute. Brazilia a obținut punctele victoriei în partea secundă, care au asigurat în extremis prezența în optimi, indiferent de rezultatul din partida Belarus - Qatar, astfel că echipa condusă din teren de Rutenka va continua competiția în turneul locurilor 17-24. Și Tunisia s-a chinuit pentru un loc în optimi, meciul cu Iran fiind mult mai dificil decât se anticipa. Deși au cea mai slabă defensivă de la acest CM, iranienii au ținut în șah Tunisia după primele 30 de minute, scor 12-12, dar au cedat, treptat, în partea secundă, prilejuind africanilor obținerea unui succes care le asigură prezența între cele mai bune 16 formații ale întrecerii. În urma victoriei cu Iran, o eventuală surpriză în meciul Bosnia & Herțegovina - Croația, care a avut loc vineri seară, era inutilă. În Grupa C, Islanda și-a complicat mult situația după ce a pierdut categoric meciul cu Cehia, scor 25-36. Pentru a fi siguri de prezența în optimi, islandezii trebuie să obțină toate punctele din meciul cu incomoda Egipt (n.r. - a obținut o remiză în ultimul meci cu Suedia și este deja calificată), pentru că Cehia nu se poate împiedica de Algeria, niciun punct în patru jocuri. Cel mai așteptat meci de sâmbătă va fi, cu siguranță, dintre Rusia și Argentina, în Grupa D, unde handbaliștii pregătiți de Oleg Kuleshov sunt condamnați să câștige, în timp ce un rezultat de egalitate califică Argentina.

În ultimele partide disputate joi seară s-au consemnat rezultatele - GRUPA C: Suedia - Egipt 25-25, Franța - Algeria 32-26, Islanda - Cehia 25-36; GRUPA D: Germania - Argentina 28-23, Polonia - Arabia Saudită 32-13, Rusia - Danemarca 28-31. În primele meciuri de vineri s-au înregistrat rezultatele: Brazilia - Chile 30-22 (Grupa A), Spania - Slovenia 30-26 (Grupa A), Tunisia - Iran 30-23 (Grupa B). Întâlnirile Qatar - Belarus (Grupa A), Croația - Bosnia & Herțegovina (Grupa B) și Macedonia - Austria (Grupa B) s-au disputat vineri seară. Sâmbătă au loc ultimele partide din faza grupelor - GRUPA C: Egipt - Islanda (ora 18.00), Franța - Suedia (ora 20.00), Algeria - Cehia (ora 20.00); GRUPA D: Arabia Saudită - Germania (ora 18.00), Rusia - Argentina (ora 18.00), Danemarca - Polonia (ora 20.00). Duminică sunt programate primele patru meciuri din optimile de finală. În optimi se va juca în sistem încrucișat, între locurile 1-4 din Grupele A și B, respectiv locurile 1-4 din Grupele C și D.