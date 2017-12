Luptă dură pentru promovare

Cu patru victorii consecutive obţinute în debutul returului Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a devenit una dintre principalele favorite la promovare din Seria 1. Echipa pregătită de Constantin Gache a urcat pe locul secund în clasament, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoşani şi la o distanţă de trei puncte de următoarea clasată, Delta Tulcea. Lupta pentru cele două locuri care aduc accederea în prima ligă rămâne însă deschisă, alte două formaţii, CF Brăila şi CS Otopeni fiind la doar cinci puncte distanţă.

„După etapa de la finalul săptămânii trecute, singurul lucru cert este că Unirea Slobozia nu mai poate emite pretenţii la promovare. Dacă ne-ar fi învins, ialomiţenii intrau şi ei în calcule. În schimb, chiar dacă s-au încurcat, Delta Tulcea şi CS Otopeni, sunt în continuare în luptă, alături de noi, FC Botoşani şi CF Brăila. Pentru noi, întâlnirea cu Brăila de duminică este foarte importantă, pentru că avem şansa de a ne consolida poziţia fruntaşă, dar le îngreunăm şi adversarilor situaţia. Promovarea se joacă însă până la final, mai ales că echipele din partea inferioară a clasamentului au demonstrat că pot pune oricând probleme celor din frunte”, a spus antrenorul năvodărenilor, Constantin Gache. În schimb, tehnicianul lui FC Botoşani, Cristi Popovici, crede că lupta pentru promovare se va da în trei. „După ultima etapă, principalele noastre contracandidate sunt Săgeata şi CF Brăila. Pot totuşi să apară oricând Delta Tulcea şi Otopeni, pentru că mai sunt destule etape. Suntem pe primul loc, avem un meci mai puţin, iar dacă ne ajută şi jocul rezultatelor, cu atât mai bine. În plus, jucăm meciurile cu CF Brăila şi Săgeata pe teren propriu”, a spus antrenorul moldovenilor.

AVANTAJ LA “MASA VERDE”. Liderul FC Botoşani are şanse mari să primească trei puncte din partea Federaţiei Române de Fotbal, la “masa verde”, după ce oficialii moldoveni au contestat dreptul de joc al mai multor fotbalişti de la Rapid CFR Suceava, la meciul din etapa a 2-a a campionatului, încheiat cu victoria sucevenilor, 2-1. „Am făcut memoriu la finalul turului, pentru că regulamentul îţi permite să faci acest lucru în termen de şase luni de la disputarea partidei. Sucevenii au avut opt jucători fără contract depus la federaţie. Am trecut prin două comisii, ni s-a dat dreptate şi aşteptăm un verdict definitiv în această săptămână”, a explicat Popovici. „FC Botoşani are un avantaj din cauza meciului cu Suceava. Nu este normal să primească trei puncte de la federaţie după atât timp, ţinând cont că partida a fost în debutul campionatul şi acum suntem deja în retur”, a acuzat Gache.