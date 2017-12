Luptă dură pentru puncte între Farul şi Unirea

Ajunsă la minus 8 în clasamentul “adevărului”, FC Farul începe seria meciurilor decisive pentru evitarea retrogradării. Gruparea de pe litoral se deplasează, mîine, la Urziceni, unde va da piept cu echipa gazdă Unirea, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii I. Chiar dacă pînă la finalul sezonului mai sînt destule runde, constănţenii trebuie să aducă puncte de pe teren străin, ţinînd cont că la Constanţa vor sosi cei trei granzi ai întrecerii interne, Steaua, Dinamo şi Rapid. “Nu cred că jocul de la Urziceni este decisiv, dar în următoarele cinci etape situaţia se va clarifica. Dacă nu luăm puncte, vom avea probleme mari. Măcar să rămînem cu acelaşi pasiv la adevăr, dacă nu putem să îmbunătăţim situaţia. Mergem la Urziceni ca să ne jucăm şansa, dar totul depinde de jucători. Fizic se simt bine şi sper să facem un joc bun”, a explicat antrenorul Basarab Panduru. “Poate că nu este decisiv, dar este un joc foarte important, iar o victorie la Urziceni ne-ar prinde foarte bine. Întîlnim o echipă care joacă fotbal, nu stă doar în apărare şi sper ca acest lucru să ne avantajeze. Înainte de toate însă, trebuie să facem noi un joc bun”, a adăugat mijlocaşul Adrian Senin. “Va fi o luptă dură pentru puncte, iar un succes ar însemna o gură de aer şi ne-ar da încredere pentru viitor”, a spus internaţional de tineret Vasile Păcuraru. Tehnicianul constănţean a explicat sistemul de joc pe care îl foloseşte de la reluarea campionatului. “Unii au spus că jucăm cu un singur atacant, dar nu este aşa. Sistemul l-am făcut cu toată echipa tehnică şi este un 4-3-3 pe fază ofensivă, care se transformă în defensivă într-un 4-5-1. Cred că acest sistem pune în valoarea cel mai bine calităţile jucătorilor şi nu ne trebuie cinci atacanţi în teren ca să marcăm. De altfel, am înscris în toate meciurile disputate în acest an, inclusiv cele de pregătire”, a declarat Panduru.

Arbitraţi de Tudor

După ce în prima etapă, atît Unirea Urziceni, cît şi Farul au fost dezavantajate de arbitraj, Comisia Centrală de Arbitri a decis să delege pentru meciul de sîmbătă unul din cei mai buni centrali din ţară, Alexandru Tudor, ajutat la tuşe de Adrian Vidan şi Eduard Ungureanu, toţi din Bucureşti. “Oricine arbitrează, nu vreau decît să fie corect. Nu ne-am dorit niciodată să fim favorizaţi, nu-mi trebuie să mă ajute, ci doar să fie corect. Dacă preşedintele Federaţiei, Mircea Sandu, şi-a cerut scuze, probabil ca şi-a dat seama că greşelile nu sînt omeneşti, ci intenţionate. Şi noi, şi Unirea, sîntem două echipe în criză de puncte, dar sînt convins că şi Dan Petrescu nu vrea decît un arbitraj corect. Eu unul voi fi foarte atent în această privinţă, pentru că s-a făcut mare tam-tam după prima etapă din acest an şi vrea să văd ce măsuri s-au luat”, a spus Panduru. Antrenorul Farului nu se va putea baza pentru întîlnirea de la Urziceni pe Tibor Moldovan, Cosmin Tilincă şi Florin Lungu, toţi accidentaţi. “Mai sînt cîţiva care au rămas în urmă cu pregătirea, dar încercăm să-i aducem cît mai repede la nivelul dorit. Farul a arătat însă ca o altă echipă în meciul cu FC Vaslui, jucătorii au demonstrat caracter şi au vrut să cîştige”, a adăugat tehnicianul constănţean.