Luptă dură pentru puncte la Galaţi

Aflată pe un loc retrogradant în clasamentul Ligii I la fotbal, FC Farul are nevoie disperată de puncte în cele patru etape programată în acest an. Prima şansă pentru elevii lui Constantin Gache este duminică, de la ora 13.00, cînd constănţenii dau piept în deplasare cu Oţelul Galaţi, în runda a 16-a. Fără Gheară, accidentat, dar ajutat de revenirile lui Farmache şi Pătraşcu, care au scăpat de etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene, tehnicianul constănţean visează să dea lovitura în faţa formaţiei pregătite de fostul antrenor al grupării de pe litoral, Petre Grigoraş. Deşi a anunţat că are încredere în elevii săi, Gache ştie că meciul de duminică nu va fi uşor: “Nu ne-a priit pauza competiţională de două săptămîni, pentru că vremea nu a ţinut cu noi. Noroc că am avut terenul sintetic şi sala de forţă pentru a ne putea antrena, pentru că altfel nu ştiu ce-am fi făcut. Din păcate, evoluţia jucătorilor trimişi la Farul II a fost dezastruoasă şi nu înţeleg de ce, pentru că este vorba şi de mîndria lor”. Delegaţia constănţeană va pleca spre Galaţi abia sîmbătă după-amiază, urmînd să revină pe litoral duminică seară.

De partea cealaltă, Petre Grigoraş nu a lăsat loc de sentimentalisme, mai ales că şi gălăţenii nu stau prea bine în clasament: “ Nu pot uita de perioada bună petrecută acolo, dar nu mai este timp de nostalgii. Sînt de aproape doi ani la Oţelul, îmi place aici, iar duminică, împotriva Farului, îmi doresc cele trei puncte mai mult ca niciodată”. Pentru a motiva suplimentar jucătorii, conducerea clubului moldovean a decis să deblocheze primele în cazul unui succes împotriva Farului. “Acum au de primit cîte 4.000 de dolari drept bonusuri de victorie, dar după meciul cu Farul sper să fie vorba de 5.000”, a explicat Grigoraş.

Formaţiile probabile - Oţelul (antrenor Petre Grigoraş): Gribauskas - Gado, Jelev, S. Nogo, Semeghin - Szekely, G. Paraschiv, Brujan, Sîrghi - D. Stan, E. Jula; FC Farul (antrenor Constantin Gache): Curcă - Farmache, Mala, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ - Guriţă, Gerlem.