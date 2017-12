Lupta fără sens pe fondurile europene

Ce-a făcut Ministerul Fondurilor Europene (MFE)? A controlat crize și urgențe repetate și, în același timp, a atras bani comunitari, după cum spune ministrul de resort, Cristian Ghinea - „Am preluat un minister aflat la intersecția mai multor probleme - un sistem IT deficitar, un sediu sub semnul întrebării, contracte frauduloase, percepții negative și reclamații. Am găsit câteva noduri gordiene și am făcut pași importanți pentru dezlegarea fiecăruia“. În prezent, MFE se concentrează pe lansarea apelurilor pentru noua perioadă de programare (2014 - 2020) - „Sunt 39 de apeluri lansate, cu o alocare de peste 13 miliarde euro (circa 50%)“. Această bătaie cu pumnul în piept nu-l impresionează însă pe analistul Florin Cîțu, care consideră că declarațiile de genul „Eu am atras mai multe fonduri UE decât tine“ sunt parte dintr-o luptă sterilă și fără substanță. Să nu uităm că Ponta & Teodorovici arătau cu degetul spre Boc & Udrea la fel cum Cioloș & Ghinea arată acum spre ei. De ce n-are niciun sens? „Este o dispută care ignoră corelația dintre rata mare de absorbție și ciclul economic cu amplitudine mare. Se ceartă pe redistribuirea unor taxe; în esență, se bat pe o subvenție... Și-n plus, lupta ignoră impactul pentru competitivitate în economie și efectul net în economie. Să mă anunțe și pe mine cineva când guvernele astea se vor bate așa - cine-a privatizat mai mult, cine-a dereglementat mai mult, cine-a redus numărul angajaților la stat, cine-a avut surplus la buget, cine-a eliminat mai multe subvenții comuniste și programe de ajutor. Până atunci, totul e propagandă electorală“.