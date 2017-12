Lupta împotriva cancerului de col uterin, reluată

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat, ieri, în deschiderea Conferinţei Naţionale de Oncologie “Cancerul - de la prevenţie la paleaţie”, că Ministerul Sănătăţii (MS) a îndreptat o eroare care a riscat să compromită, într-o măsură importantă, lupta împotriva uneia dintre cele mai grave maladii de care suferă femeile. Ministerul a reluat dezbaterile şi a lansat o campanie de informare adecvată pentru prevenirea prin vaccinare a cancerului de col uterin. “Sîntem hotărîţi ca anul acesta, şi de acum înainte, să facem ceea ce MS nu a făcut anul trecut. Am deschis un dialog transparent, corect şi în respect faţă de populaţie, despre vaccinarea precoce împotriva virusului HPV. Am integrat într-o formulă a consensului problemele, rezervele, dar şi soluţiile care au fost exprimate şi ignorate anul trecut în legatură cu campania de imunizare”, a declarat dr. Bazac. Un Comitet Naţional a definit şi a agreat campania de informare care a fost lansată duminica trecută. Acest comitet a reunit, în premieră pentru un program de sănătate din România, reprezentanţi ai MS, ai Ministerului Educaţiei, ai OMS, ai UNICEF, ai Fondului ONU pentru populaţie, ai societăţii civile, epidemiologi, oncologi, jurnalişti şi companiile producătoare ale vaccinului HPV. Demnitarul a anunţat că este o campanie total diferită faţă de ceea ce s-a întîmplat pînă acum şi se va desfăşura în doi paşi. Într-o primă etapă ea va informa şi va instrui medicii şi profesorii, care se vor întîlni ulterior cu părinţii, la şcoală şi în cabinetele medicale, pentru a discuta despre cancerul de col uterin şi despre vaccinarea împotriva virusului HPV. “Este o abordare “door-to-door” ce presupune un dialog şi o comunicare directă în interiorul triadei medic-profesor-părinte, esenţială pentru dezvoltarea copiiilor noştri. De asemenea, am îndreptat şi target-ul urmărit pentru această metodă de prevenţie. Acum vizăm pentru imunizarea împotriva virusului HPV elevele cu vîrstă între 10 şi 14 ani. Să fim realişti, grupul de vaccinare 9-11 ani, stabilit anul trecut, reprezintă o exagerare de judecată pentru cultura ţării noastre în ceea ce priveşte proximitatea faţă de începerea vieţii sexuale”, a declarat ministrul. El a mai precizat că această campanie de informare nu va fi urmată obligatoriu şi de o campanie de vaccinare. Imunizarea va avea loc numai dacă, statistic, minimum jumătate dintre părinţi înţeleg utilitatea demersului şi sînt dispuşi să îşi vaccineze copiii. “Eu sper ca această campanie de informare să aibă succes şi să reuşească să convingă parinţii de beneficiile vaccinării anti HPV. Cred în această metodă de prevenţie a cancerului de col uterin şi nu aş avea nicio rezervă să îmi vaccinez propria fiică”, susţine demnitarul. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, a declarat că, în perioada imediat următoare, va începe pregătirea pentru medicii de medicină şcolară şi medicii de familie. “Sînt specialişti din cadrul unor fundaţii care vor veni la Constanţa şi îi vor instrui pe medici în privinţa derulării campaniei. Este adevărat că activităţile lor se vor suprapune, însă ne vom întîlni să vedem exact cum se vor putea desfăşura şi aceste informări”, a mai declarat medicul director.