Lupta împotriva cancerului la sîn se duce la Constanţa şi cu consiliere psihologică

Sînt cifre care dor şi care se înmulţesc în fiecare an. Diagnosticul este dureros, cu atît mai mult cu cît, în ciuda tratamentelor de ultimă oră, sute de bolnavi de cancer mor. Unii dintre ei se resemnează în faţa bolii, alţii se hotărăsc să lupte cu boala şi să o învingă. Alţii cred că au primit o pedeapsă din partea divinităţii, iar unii dau vina pe soartă. Însă cu toţii recunosc că la aflarea diagnosticului au avut nevoie de ajutor. Din păcate, singurul suport psihic pe care l-au găsit a fost oferit de membrii familiei, în cazurile cele mai fericite, dar au fost şi persoane care au reuşit să depăşească momentele grele singure, prin voinţă şi tărie. De asemenea, un rol important în ceea ce priveşte suportul psihologic îl au medicii oncologi, însă la Constanţa există doar opt specialişti, care au de consultat mii de bolnavi de cancer, astfel încît timpul acordat consilierii psihice este extrem de limitat. De aceea, Asociaţia Oncologic-Rom a iniţiat un program de consiliere psihologică pentru toate persoanele bolnave de cancer. Astfel, ieri, a avut loc prima întîlnire între pacienţi şi psihologul Bebe Mihăescu. Femeile prezente la întîlnire sufereau majoritatea de cancer la sîn şi au apreciat consultaţia gratuită oferită de psiholog. Corina Alexandru, preşedintele Asociaţiei Oncologic-Rom, este bolnavă de cancer, iar în urmă cu şapte ani medicii nu îi mai dădeau nicio speranţă de viaţă însă a decis că poate lupta împotriva bolii şi a reuşit să se vindece parţial. „Mi s-a spus că voi muri. Nu am acceptat acest lucru şi am luptat. Însă nu poţi lupta decît dacă ai un psihic foarte bun. Pe mine cancerul m-a provocat la viaţă, pentru că nu am putut renunţa să îmi doresc să trăiesc. Cancerul m-a învăţat ce înseamnă suferinţa, însă am învăţat şi să mă bucur de viaţă şi să apreciez şi cele mai mărunte lucruri care îmi fac traiul frumos”, a spus preşedintele asociaţiei Oncologic-Rom.

Cancerul doare fizic şi psihic

Bolnavii susţin că, pe lîngă faptul că au cancer şi se simt rău din această cauză, trebuie să se lupte şi cu cei din jur care îi resping. Aceasta a fost una dintre problemele puse pe tapet la întîlnirea cu Bebe Mihăescu. „Cancerul nu este o boală contagioasă. Trebuie să luptaţi şi să învăţaţi să trăiţi. Nu trebuie să vă simţiţi altfel decît ceilalţi, iar dacă aveţi un astfel de sentiment, trebui să vă găndiţi că faceţi parte dintr-o lume aparte, însă a celor care nu abdică”, a declarat psihologul Mihăescu. Cele mai multe dintre femeile prezente la întîlnire au admis că de foarte multe ori au avut nevoie de sfatul şi ajutorul cuiva. „Trebuie să înţelegeţi că pentru a trece peste momentele dificile este nevoie ca din punct de vedere psihic să fiţi liniştite, să gîndiţi pozitiv, să nu vă izolaţi. Cînd vă simţiţi bătute de soartă, nu vă retrageţi într-o lume a dumneavoastră, unde să vă gîndiţi la lucrurile urîte de care aţi avut parte”, a continuat Bebe Mihăescu. Femeile prezente la întîlnire au vorbit şi despre problemele cu care se confruntă zilnic. „O femeie bolnavă de cancer are nevoie de ajutor psihologic, însă nu îl găseşte, deoarece în spitale nu se face aşa ceva. Mai mult decît atît, în cazul unei vasectomii, este nevoie de proteză, însă Ministerul Sănătăţii nu oferă astfel de dispozitive. Acest lucru înseamnă nepăsare din partea guvernanţilor, care sînt mult mai interesaţi să ne arate ce ar putea face, însă nu fac nimic concret. De asemenea, cei care conduc această ţară nu ştiu că un om bolnav de cancer are nevoie de multă înţelegere şi suport, însă le-au oferit desfiinţarea specialităţii oncologie, care a fost asimilată de medicina internă ”, a declarat preşedintele onorific al Asociaţiei Oncologic- Rom, Ema Gavrilă. Consilierea psihologică oferită de Bebe Mihăescu a continuat şi la spital, unde acesta s-a întîlnit cu femeile internate în secţia de Oncologie. „Trebuie să aveţi mult curaj şi să luptaţi cu boala. Este adevărat că apare frecvent întrebarea < de ce eu?> însă nu trebuie să vă lăsaţi doborîte”, a continuat Ema Gavrilă. Psihologul Bebe Mihăescu va veni în fiecare lună de cîte două ori şi se va întîlni cu bolnavii de cancer pe care îi va ajuta să treacă peste greutăţi.