Luptă împotriva regimului totalitar

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - filiala Constanţa, împreună cu Comitetul de Iniţiativă Legislativă Cetăţenească şi Blocul Naţional al Revoluţionarilor (BNR) au demarat, ieri, procedura de strângere de semnături pentru revizuirea Constituţiei. „Am început să strângem semnăturile cetăţenilor. La nivel de ţară trebuie să adunăm un număr de 500.000 de semnături, iar la nivelul judeţului, cel puţin 20.000 de semnături ale celor care sunt de acord ca unele prevederi ale Constituţiei să fie modificate. În special avem ca ţintă posibilitatea ca preşedintele ţării să poată fi demis cu semnăturile a unui milion de cetăţeni pentru grave încălcări ale constituţiei, dublarea pedepselor pentru demnitarii care comit grave fapte de corupţie pe timpul îndeplinirii funcţiilor respective şi includerea în Constituţie a unei prevederi pentru condamnare pe viaţă pentru cei care comit grave acte antisociale“, a declarat col. (r) Remus Macovei, preşedintele SCMD – Filiala Constanţa. Iniţierea strângerii de semnături în Constanţa reprezintă o nouă etapă în cadrul programului Platformei Civice, care are ca scop revizuirea Constituţiei. În prezent, în peste 35 de oraşe din întreaga ţară se poate deja semna legitim pentru schimbarea Constituţiei. „Am decis să începem o luptă continuă împotriva regimului totalitar. Trebuie să începem o luptă împotriva dictaturii pentru că noi, în 1989, am luptat împotriva totalitarismului, împotriva sărăciei şi împotriva genocidului social, ceea ce vedem că în momentul de faţă se întâmplă în ţara noastră. Am hotărât ca noi, revoluţionarii, împreună cu încă trei sindicate, să începem o campanie împotriva dictaturii. Din acest motiv, prima acţiune care va avea loc la nivel naţional organizată de Blocul Naţional al Revoluţionarilor va fi pichetarea, săptămâna viitoare, în cursul zilelor de luni şi marţi, a tuturor Prefecturilor din ţară“, a declarat vicepreşedintele BNR Nicolae Mavrodin.