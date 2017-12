Lupta pentru funcţia de rector la „Ovidius”, cu mănuşi sau fără?

09:45:56 / 13 Martie 2016

Onestitate si moralitate

DL. RUGINA vrea sa fie rector in continuare? De ce? A mai ramas ceva de furat din banii europeni? Are in spate o aduna de hoti si de derbedei!Ati vazut ce oameni "onesti" si "morali" va sustin? Eu as vrea sa va intreb daca imoralitatea va caracterizeza si pe dvs la fel ca pe ei!Voi reveni cu numele dl.profesori din echipa si cu numele studentelor ....Cine se aseamana se aduna in "echipa"