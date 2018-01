LUPTĂ pentru însănătoșirea sistemului sanitar! Medicii au consultat pro bono!

20:25:56 / 03 Ianuarie 2018

medicina de familie

Ipocryia este maxima si explicabila cand salariul presedintelui CNAS (nu mai vorbim despre plicurile date de sefii de spitale,lanturi de farmacii etc.,vai nu mai putem de grija saracilor pacienti,medicii au facut un juramant etc.Daca ne mobiliyam si iesim in strada pentru eliminarea abuyurilor politicienilor,pentru legile justitiei ,nu pot intelege apatia si resemnarea populatiei cand este vorba de sanatatea ei.Salut poyitia majoritatii asociatiilor de pacienti care in sfarsit au inteles ca nu este vorba numai de banii pe care nemernicii de doctori ii vor in plus ca nu ii mai satura Dumneyeu ci de sanatatea si de timpul lor cand sunt plimbati intre cabinete si laboratoare,cabinete si spitale,cand din 20 de minute alocate unei consultatii 2 le stai efectiv cu doctorul si restul chiar ore astepti amarata de reteta sau trimitere fiindca sistemul informatic este blocat