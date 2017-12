„Lupta politică prelungeşte criza economică”

Agenţiile internaţionale de presă scriu că respingerea Guvernului condus de Lucian Croitoru în Parlamentul României prelungeşte criza politică până după alegerile prezidenţiale. Agenţia France Presse susţine că Parlamentul român a refuzat ieri să acorde învestitura Guvernului propus de Lucian Croitoru, ceea ce amână rezolvarea crizei politice până după alegerile prezidenţiale de la 22 noiembrie. Şi Reuters apreciază că respingerea prim-ministrului desemnat şi a Cabinetului propus de el prelungeşte situaţia politică dificilă din România dar, mai ales, pune sub semnul întrebării plata unui credit anticriză din partea FMI, cu care ţara noastră se află în negocieri. Economiştii avertizează că România intră în criză de timp pentru întrunirea condiţiilor ataşate pachetului de asistenţă al FMI, în valoare de 20 de miliarde de euro. În plus, agenţia menţionează că va fi greu pentru partidele politice aflate în conflict să ajungă la consens până în turul doi al prezidenţialelor. Associated Press susţine că trei partide care au votat împotriva Guvernului Croitoru îl vor în continuare în funcţia de prim-ministru pe Klaus Johannis, primarul Sibiului, iar AP aminteşte că Parlamentul şi Băsescu au avut conflicte timp de mai mulţi ani. Situaţia de incertitudine politică din România a atras atenţia şi cotidianului austriac Die Presse, care comentează situaţia din România pe pagina online a ziarului, apreciind că grava criză economică nu va putea fi depăşită din cauza luptelor la nivel politic din ţară. Materialul din ziar face referire la calendarul FMI, pe care ţara noastră nu are cum să îl mai respecte, din raţiuni de luptă politică. \"Bugetul pentru 2010 ar trebui să fie gata până în decembrie - or, aşa ceva nu este, deocamdată, posibil\", este constatarea ziarului vienez. Dacă Parlamentul şi preşedintele nu se vor înţelege asupra unui candidat pentru funcţia de premier, soluţia ar reprezenta-o alegerile anticipate, dar care, potrivit aprecierilor ziariştilor austrieci, ar fi un \"dezastru\". Mai mult, ziarul vorbeşte despre intenţia lui Traian Băsescu de a propune un prim-ministru din partidul care îi stă aproape şi care nu face parte din noua majoritate parlamentară iar astfel se deschide drumul spre alegeri parlamentare anticipate. \"Prin tradiţie, românii aşteaptă un rol activ din partea preşedintelui. Compromisurile nu fac parte din cultura politică. (Dar) nu e sigur în ce măsură steaua lui Băsescu va fi norocoasă la următoarele alegeri\", conchide cotidianul Die Presse, citat de Deutsche Welle. Despre situaţia incertă creată în urma respingerii de către Parlament a Guvernului propus de Croitoru menţionează şi AFP. Agenţia franceză de ştiri menţionează că, acum, mingea se află în terenul lui Traian Băsescu, la mai puţin de trei săptămâni până la alegerile prezidenţiale.