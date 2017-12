Lupta politică s-a dat pe... tonuri ridicate

Fiind un an cu precădere electoral, politicienii au avut o singură strategie, și anume aceea de a-și desființa adversarii politici prin acuzații de tot soiul, menite să-i discrediteze și să crească partidele în sondaje. Singura perioadă de liniște a fost cea a Sărbătorilor. Principalul adversar al multor politicieni, în frunte cu fostul președinte Traian Băsescu, a fost premierul Victor Ponta, cel care stătea cel mai bine în sondaje. Deși ar fi trebuit să fie un președinte apolitic, așa cum cere Constituția, Băsescu a rămas conectat la viața partidelor, fie că a sprijinit PDL sau PMP, fie că și-a atacat inamicii prin declarații politice. El s-a folosit în demersurile sale și de Curtea Constituțională a României (CCR). S-a lăudat că a reformat justiţia, deși toată lumea spune că nu poți numi reformată o instituție transformată în armă de răzbunare, într-un instrument docil de pedepsire a celor ce nu s-au supus lui Zeus. În vară, fostul chiriaș de la Cotroceni l-a chemat pe Ponta la palat pentru a-l întreba de unde are bani Guvernul să acopere golul produs de reducerea CAS cu 5 procente. La final, întâlnirea a avut drept rezultat o conferință în care Băsescu l-a acuzat pe Ponta că e ”un kitsch total”. Conferințele de după-amiaza, în care îl ataca pe Ponta, i-au adus lui Băsescu porecla ”Cucul de la ora 18.30”.

Pe alt plan, bătălia politică s-a dus între susţinătorii şi adversarii lui Băsescu din PDL. Pedelistul Emil Boc, mare susținător și admirator al Elenei Udrea, și-a ignorat colegii și s-a înscris în Fundația Mișcării Politice, inventată de Băsescu pentru a avea unde să se aciueze după ce părăsea Cotroceniul. Ba mai mult, în loc să-l susțină pe Klaus Iohannis, Boc a ales să-i dea votul Elenei Udrea, sfidând politica PDL. „Dacă Emil Boc se simte atras de un alt partid, nu are decât să-și dea demisia din PDL”, îi transmitea pedelistul Vasile Blaga, devenit peste noapte liberal. Iar replica fostului premier a reliefat cel mai bine relația cu fostul chiriaș de la Cotroceni: „Sunt criticat că am stat la masă cu preşedintele României, cu cel care a făcut posibile, alături de PDL, cele mai mari succese din istoria noastră politică. (...) Vasile Blaga spune că are PDL în suflet, dar astăzi îl bagă în mormânt definitiv". Replica a rămas fără... replică, Boc a rămas tot pedelist, dar cu sufletul în PMP, Blaga ține cu disperare ca fuziunea cu liberalii să se finalizeze, iar Băsescu a părăsit Cotroceniul, dar pemepiștii i-au întins deja covorul roșu, în așteptarea vizitei lui.