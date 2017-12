Luptă strânsă pentru titlu în LN de handbal masculin

Au trecut doar cinci etape din ediția 2014-2015 a Ligii Naționale de handbal masculin, dar este clar pentru toată lumea că lupta pentru titlul de campioană va fi mai disputată ca oricând. Nu există nicio formație cu maximum de puncte, iar patru dintre echipele cu mari pretenții, Handbal Club Municipal Constanța, Știința Bacău, Dinamo București și Minaur Baia Mare, au deja câte o înfrângere. Odorheiul este singura fără eșec, momentan, dar echipa pregătită de Vlad Caba a avut, cu o singură excepție - remiza de pe teren propriu cu HCM Constanța, scor 29-29, din meciul de duminică seară, cel mai ușor parcurs de până acum. Un meci cu HCM la finele căruia cei care se pot considera nedreptățiți de cele două puncte pierdute sunt constănțenii.

„Odorhei este o echipă puternică și sunt sigur că în acest an se va lupta pentru titlu. Mă bucur că am făcut un meci bun și am obținut un egal. Dacă eram mai atenți, puteam obține și o victorie, dar am demonstrat, pentru a nu știu câta oară, că rămânem o forță și cine vrea să câștige campionatul va avea mult de muncit împotriva noastră”, a declarat căpitanul Laurențiu Toma. Alături de echipele menționate mai sus, Dunărea Călărași, Poli Timișoara, HC Vaslui, CSM București și “bronzul” ultimei ediții, Potaissa Turda, pot furniza oricând surprize. „Nu cred că în acest sezon, cu acest lot, HCM va putea să spună, cu siguranță, că se bate la titlu. Mândria și ambiția băieților vor face ca multe calcule să fie infirmate și să dovedească faptul că HCM Constanța este rănită, nu moartă. Orice echipă care se va bate la titlu va ști că la Constanța va avea un hop mare de trecut. Va fi un drum lung, cu play-off, cu multe partide. Va fi un campionat foarte disputat”, consideră directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali.

SPERANȚE ÎN CEI TINERI. Problemele financiare, dar și tradiția ultimilor 14 ani “obligă” campioana HCM Constanța să ofere în continuare șanse tinerilor de perspectivă. Alături de experimentații Toma, Stănescu, Stavrositu, Buricea și ceilalți componenți vechi ai echipei, HCM își va pune tot mai multe speranțe în Cristescu, Șomlea și Baican, dar și în foarte tinerii Robert Gal (transferat înaintea partidei cu HC Vaslui din etapa a 4-a), Claudiu Șimicu și portarul Alexandru Bucătaru. „Nu ne permitem jucători scumpi în acest an. Eu vreau să continui politica pe care am început-o acum 14 ani, ca pe lângă jucătorii cu mare experiență să crească și cei tineri. Cristescu a devenit un nume în handbalul românesc, Șomlea s-a pregătit foarte bine în această vară, iar în scurt timp vor crește și Gal și, bineînțeles, Claudiu Șimicu. Aștept o reacție și din partea lui Bucătaru, pentru că accidentarea lui Popescu îi oferă o nouă perspectivă. Va depinde doar de el”, a mai spus oficialul campioanei României.

VICTORIE PENTRU TURDA. Aseară s-a disputat ultima partidă a etapei a 5-a a Ligii Naționale de handbal masculin: Potaissa Turda - Știința Bacău 30-24. Clasament: 1. Minaur Baia Mare 12p, 2. HC Odorhei 10p, 3. Dunărea Călărași 9p, 4. HCM CONSTANȚA 7p (golaveraj: 113-107), 5. Dinamo București 7p (91-86), 6. Știința Bacău 7p (127-131), 7. HC Vaslui 7p (125-131), 8. CSM București 6p (118-117), 9. Poli Timișoara 6p (126-129), 10. Potaissa Turda 6p (114-118), 11. Steaua București 4p (141-145), 12. Pandurii Tg. Jiu 3p (104-117), 13. CSU Suceava -1p (echipă penalizată cu un punct).