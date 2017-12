Luptă strînsă între micii “experţi” în protecţia consumatorilor

Finaliştii fazelor regionale ale concursului “Alege! Este dreptul tău” s-au întrecut, în perioada 17-19 iunie, la Năvodari, în cadrul fazei naţionale a competiţiei. Evenimentul este organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), comisia de jurizare fiind formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), ai ANPC, ai Fundaţiei Orizonturi Tinere şi ai operatorilor economici. Aflat la cea de-a VI-a ediţie, concursul a adunat la Năvodari 86 de elevi din toată ţara, dornici să-şi dovedească cunoştinţele în domeniul protecţiei consumatorilor pe parcursul celor trei etape: expoziţia de desene, faza individuală şi cea pe echipe. „Trebuie accentuată dăruirea pe care o au aceşti elevi şi efortul depus pentru învăţarea legilor specifice domeniului nostru. Unii dintre ei au ajuns la performanţe notabile în înţelegerea principiilor consumatoriste”, a declarat preşedintele ANPC, Dan Vlaicu. Faţă de anii precedenţi, la această ediţie numărul participanţilor a fost dublu. Este o dovadă a creşterii interesului manifestat de elevii din România faţă de cunoaşterea drepturilor pe care le au în calitate de consumatori. „Generaţiile viitoare trebuie educate din timp în spiritul consumatorist european. Copiii trebuie să ştie că au dreptul la bunuri şi servicii şi la toate informaţiile referitoare la acestea. Din acest motiv am iniţiat această competiţie. De asemenea, am propus MECT studierea în şcoli a materiei protecţia consumatorilor”, a afirmat Vlaicu. „Alege! Este dreptul tău” este un capitol aparte din strategia de informare naţională a consumatorilor, pentru că testează cunoştinţele celor mici, dar şi îmbunătăţeşte vizibil gradul de informare a acestora. Festivitatea de premiere a cîştigătorilor concursului va avea loc astăzi, în prezenţa preşedintelui ANPC.