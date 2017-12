Luptătorul constănţean Vlad Caraş îşi doreşte o medalie olimpică!

Aşa cum am anunţat în paginile de Sport ale cotidianului “Telegraf”, Constanţa are un triplu campion mondial la lupte pe plajă! Vlad Caraş, în vârstă de 20 de ani, a cucerit la sfârşitul săptămânii trecute, la Paralia-Katerini (Grecia), două medalii de aur la Campionatele Mondiale de lupte pe plajă pentru cadeţi, juniori şi seniori: una la categoria +80 kg juniori, iar cealaltă la categoria +90 kg seniori. Cele două titluri se adaugă celui obţinut anul trecut, la Casablanca (Maroc), în competiţia juniorilor. La Mangalia, Vlad Caraş a prezentat medaliile mondiale obţinute în Grecia, dar şi-a dezvăluit şi planurile de viitor în interviul acordat în exclusivitate cotidianului “Telegraf”.

Reporter: Vlad, cum a fost la Katerini?

Vlad Caraş: Eram sigur că la juniori o să reuşesc o prestaţie frumoasă, dar la seniori nu mă aşteptam să iau aurul. Sunt mândru de cele două medalii de aur şi sper să câştig titlul mondial şi la anul, când voi fi senior.

Cum erau adversarii de la categoria ta şi cum ai reuşit să-i învingi?

La juniori, doar un grec a fost mai mare decât mine. La seniori a fost mult mai dificil, pentru că şi adversarii au fost mai puternici, dar şi pentru că s-a acumulat oboseala, nu e uşor să ai nouă meciuri în două zile. Cel mai greu meci a fost semifinala de la seniori, cu un american foarte puternic, mai experimentat, care m-a şi condus, dar până la urmă am reuşit să-l păcălesc, chiar dacă era mai greu decât mine. Am fost foarte hotărât şi asta m-a ajutat. Am avut încredere în mine, am şi multă experienţă pe nisip.

Ce ţi-ai propus la luptele obişnuite, pe saltea?

Şi la luptele pe saltea mi-am propus acelaşi obiectiv, să fiu campion mondial de juniori, astfel ca 2014, ultimul meu an de juniorat, să fie anul meu de vârf (n.r. - capitala Croaţiei, Zagreb, va găzdui Campionatele Mondiale de juniori la începutul lunii august).

Unde te simţi mai bine, pe saltea sau pe nisip?

Este o diferenţă mare pe nisip. Fiind categorii diferite, am avut adversari mai grei decât mine cu 30-40 de kilograme. Trebuie să abordezi altfel meciurile, să ai alt stil pe nisip, unde meciurile sunt mai scurte, fiind vorba de o diferenţă de numai două puncte. Trebuie să fii în permanenţă extrem de atent, pentru că oricând poţi să pierzi, dar şi să câştigi.

Cum ai ajuns să practici luptele?

Am început luptele în anul 2004, la LPS „Nicolae Rotaru”, cu antrenorii Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin. Aveam 10 ani, iar la 13 ani am ajuns la un antrenament de lupte libere şi mi-a plăcut mai mult decât la greco-romane, aşa că am schimbat stilul, dar şi antrenorul - am trecut la domnul Ioan Bărbătei. După încă doi ani, în 2009, am ieşit prima oară campion naţional, la copii. A urmat o dublă legitimare cu CSM Reşiţa, în 2010, apoi m-am transferat de tot la CSM Reşiţa. În 2010 şi 2011 am luat titlul naţional la cadeţi, la juniori şi la şcolare. În 2012 am participat pentru prima oară la seniori, am luat locul 2 trei ani la rând. Anul acesta nu m-am mai luptat în finală, pentru că mă resimţeam după o accidentare mai veche la umăr. N-am vrut să risc pentru că urma Campionatul European de juniori, unde m-am clasat pe locul 5. Iar la CM pe plajă am reuşit maximum posibil, două medalii de aur.

Ce medalii ai la competiţii internaţionale pe saltea?

Prima medalie a fost la CE din Polonia, în 2011, bronz la cadeţi, iar anul trecut am luat bronzul la Europenele de juniori. În fiecare an am participat la Europene sau Mondiale, de cadeţi sau de juniori, dar numai atunci am urcat pe podium.

Îţi pare rău că iei medalii pentru Reşiţa şi nu pentru Constanţa?

Nu, de ce să-mi pară rău? Eram la fel de fericit şi dacă le luam pentru Constanţa. Nu contează prea mult clubul de la care provii. Eu m-am dus acolo să fac performanţă, să progresez în sportul pe care am ales să-l practic, pentru a creşte în valoare. Sunt foarte decis, sută la sută hotărât şi ştiu ce vreau să fac în cariera sportivă. La Reşiţa sunt condiţii mai bune decât la Constanţa, de aceea am plecat, pentru a progresa. La Reşiţa mă simt ca acasă. M-am acomodat repede, mă înţeleg foarte bine şi cu colegii, şi cu antrenorii. Am terminat liceul anul acesta şi m-am înscris la Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Ai avut o carieră fructuoasă la cadeţi şi juniori. Ce urmează la seniori?

Vreau neapărat să iau o medalie la Jocurile Olimpice! Acesta este ţelul meu. Nu concep să termin luptele, pe la 30 de ani, fără o medalie olimpică în palmares. 2016 vine destul de repede şi nu ştiu dacă o să fiu în stare să fac o figură frumoasă. Dar, în 2020 şi 2024, sunt convins că voi reuşi să cuceresc medalia pe care mi-o doresc!

PE URMELE FRATELUI MAI MARE Familia Caraş mai are un băiat care practică luptele, Ionuţ, în vârstă de 18 ani. Şi el a început la Constanţa, dar a rămas la stilul greco-romane, iar acum reprezintă clubul Steaua Bucureşti. Antrenorul care l-a crescut, Ioan Giuglea, crede că şi Ionuţ este capabil să urce pe podium la Mondialele de lupte pe plajă de anul viitor.