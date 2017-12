Dosarul UCM Reşiţa, în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie se laudă că au blocat o rambursare de TVA de 60 de milioane de euro, a zguduit din temelii Administraţia Porturilor Maritime (APM) Constanţa, acolo unde arestarea directorului Direcţiei Domenii din cadrul APM, Eugen Bogatu, pentru 29 de zile, a fost urmată de demiterea directorului instituţiei, Ioan Bălan. Demiterea lui Bălan a venit pe data de 13 ianuarie, pe înserat, când ministrul Anca Boagiu a semnat ordinul de demitere. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe decizia de demitere, că la uşa ministrului Anca Boagiu s-au postat pretendenţii pentru ocuparea postului vacant. Surse din PDL au declarat că la uşa ministrului Boagiu s-au pus la coadă actualul director al Autorităţii Navale Române, Paul Brânză, consilierul judeţean Ianis Stavrositu şi Mihai Ghiorghiadi, cunoscut doar printre operatorii portuari. Anca Boagiu a fost, însă, mult prea supărată pe ceea ce s-a întâmplat la Constanţa pentru a decide rapid înlocuitorul lui Bălan. În cadrul emisiunii “Ora de Foc” de la Realitatea TV s-a spus că ministrul PDL interceptat în dosarul UCM Reşiţa este Anca Boagiu. Postul de televiziune a prezentat o discuţie telefonică pe care ministrul a avut-o cu senatorul PDL de Constanţa Mircea Banias, numit în acest context “şeful politic al portului”, în urma unei interceptări SRI. “M-am săturat de omul tău din port. El, şeful ANAF Constanţa şi cel cu feribotul sunt toţi înţeleşi”, i-a spus Boagiu lui Banias. În finalul convorbirii, ministrul l-ar fi admonestat pe Banias, ca pentru toată gaşca: “Cretinii dracului”. Senatorul PDL Mircea Banias a declarat în cadrul aceleiaşi emisiuni că discuţia nu a avut ca subiect dosarul UCM Reşiţa. “A fost o altă problemă semnalată de ministrul Anca Boagiu, despre care eu nu ştiam nimic. Din câte am înţeles, era vorba despre arestarea unei nave în Portul Constanţa, pentru recuperarea unor creanţe. Nu ştiam de aşa ceva”, a declarat Mircea Banias. Imediat după apariţia acelei interceptări, s-a făcut trimitere la directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Bogdan Huţucă, despre care s-a spus că a fost ţinta ministrului Boagiu. “Sunt surprins de ştirile apărute. S-a făcut o mare confuzie. DGFP Constanţa şi orice reprezentant al ei nu are legătură cu rambursarea de TVA în cazul Said Baaklini. În primul rând, societatea în cauză (n.r. - Libarom Agri SRL) are sediul în Bucureşti, nu în Constanţa. În al doilea rând, noi ne ocupăm cu zeci, sute de executări silite. Printre acestea se află şi Societatea Comercială de Transport Maritim şi de Coastă C.F.R. Ferry - Boat SA, care aparţine Ministerului Transporturilor şi nu mai are activitate de ceva timp, dar generează arierate. Această societate are datorii de 2.148.000 lei şi s-au făcut toate demersurile pentru executarea silită: somaţie, poprire pe conturi şi am pus sechestru pe nave. Societatea mai deţine două nave”, a declarat Bogdan Huţucă. Revenind la demiterea lui Ioan Bălan, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, “Decizia ministrului vine ca urmare a deficienţelor semnalate în activitatea managerială a domnului Ioan Bălan”. “Ştiu că apăruseră zvonuri că îmi depusesem demisia. Nu este adevărat şi nici nu am nicio informaţie privind motivaţia demiterii mele. Nu scrie decât că sunt înlocuit din funcţia de director general al APM. Nu se precizează nici înlocuitor, absolut nimic. Pentru perioada următoare îmi voi lua un binemeritat concediu, pentru că de doi ani nu am avut aşa ceva”, a declarat Ioan Bălan. Având în vedere că nu s-a decis încă înlocuitorul pentru Bălan, potrivit unei decizii interne a instituţiei, directorul de Exploatare din cadrul APM, Ambroziu Duma, va prelua atribuţiile directorului general, până la clarificarea situaţiei.